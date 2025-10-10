Papež ostro do novinarskih praks: Ne zavajajte

Papež Leon XIV. je v četrtek zbrane predstavnike vodilnih svetovnih tiskovnih agencij v Vatikanu nagovoril z neposrednim in kritičnim sporočilom o stanju sodobnega novinarstva.

V svojem govoru je obsodil prakse, ki po njegovem mnenju spodkopavajo verodostojnost medijev, ter izpostavil nevarnosti, ki jih prinašata tako imenovana ekonomija klikov in nenadzorovan razvoj umetne inteligence.

Njegov nastop ni bil le kritika, temveč tudi poziv k ohranjanju etičnih temeljev poklica, ki ga je označil za enega od stebrov družbe.

Papež je novinarje pozval: »Nikoli ne prodajte svoje avtoritete.«FOTO: Filippo Monteforte/AFP

»Nikoli ne prodajte svoje avtoritete«

V osrčju papeževega govora je bila ostra obsodba tako imenovanih klik-vab (clickbait), ki jih je, kot poroča britanski časnik The Guardian, označil za »ponižujočo prakso«. Pojasnil je, da gre za obliko senzacionalističnega in zavajajočega naslavljanja spletnih vsebin, katerega edini namen je pritegniti bralca h kliku, pogosto z izpuščanjem ključnih informacij.

»Komunikacijo je treba osvoboditi zmotnega razmišljanja, ki jo kvari, nelojalne konkurence in ponižujoče prakse tako imenovanih klik-vab,« je dejal zbranim na konferenci združenja Minds International.

Njegove besede so bile neposredne, ko je novinarje pozval, naj se uprejo skušnjavi žrtvovanja resnice za večjo gledanost: »Pozivam vas: nikoli ne prodajte svoje avtoritete.«

Novinarje je pozval, naj postanejo branik, ki bo družbi pomagal pri razločevanju. FOTO: Reuters

Nevarnosti umetne inteligence in »smetarskih« informacij

Druga osrednja tema, ki jo je papež Leon XIV. izpostavil, so bili izzivi, povezani z naglim razvojem umetne inteligence. Z vprašanji, ki jih navaja tudi spletni portal Politico, je odprl razpravo o nadzoru in namenu te tehnologije.

»Umetna inteligenca spreminja način, kako prejemamo informacije in komuniciramo, toda kdo jo usmerja in za kakšne namene?« se je vprašal.

Opozoril je na nujnost budnosti, da tehnologija ne bi nadomestila človeka in da algoritmi, ki uravnavajo pretok informacij, ne bi končali v rokah peščice.

Poudaril je, da so umetna inteligenca in sodobne komunikacijske poti ustvarile okolje, v katerem se širijo »smetarske« informacije (junk information), kar ustvarja paradoks.

Papež je izpostavil nevarnosti, ki jih prinašata ekonomija klikov in umetna inteligenca. FOTO: Remo Casilli/Reuters

V dobi, ko imamo na voljo več informacij kot kadarkoli prej, se zdi, da je vse težje ločiti resnico od laži. »Nismo obsojeni na življenje v svetu, kjer resnice ni več mogoče ločiti od fikcije,« je dejal in novinarje pozval, naj postanejo branik, ki bo družbi pomagal pri tem razločevanju.

Novinarstvo kot branik pred »post-resnico«

Papež je v svojem razmisleku šel še korak dlje in opozoril na širše družbene posledice izgube zaupanja v dejstva. Kot piše časnik The Times, je ob tem navedel misel nemške filozofinje Hannah Arendt, ki je trdila, da »idealen subjekt totalitarne vladavine niso prepričani nacisti ali komunisti, temveč ljudje, za katere razlika med dejstvi in fikcijo ter razlika med resničnim in lažnim ne obstaja več«.

S to referenco je Leon XIV. novinarsko delo postavil v vlogo ključnega branika civilizacije pred tem, kar je označil za živi pesek polresnic in dobo, v kateri dejstva izgubljajo veljavo pred čustvi.

Papež je v svojem razmisleku navedel misel nemške filozofinje Hannah Arendt. FOTO: Gunther Adler/Münchner Stadtmuseum

Po njegovih besedah lahko novinarji s svojim potrpežljivim in natančnim delom delujejo kot pregrada »proti tistim, ki s starodavno umetnostjo laganja poskušajo ustvariti delitve, da bi z njimi vladali«.

Hvala tistim, ki tvegajo življenja za resnico

Kljub ostrim kritikam pa papežev govor ni bil zgolj negativen. Posebno zahvalo in priznanje je namenil novinarjem, ki svoje delo opravljajo v skrajnih razmerah in pri tem tvegajo lastna življenja.

Posebej je omenil poročevalce iz Gaze in Ukrajine: »Če danes vemo, kaj se dogaja v Gazi, Ukrajini in vseh drugih deželah, ki jih s krvjo mažejo bombe, se za to v veliki meri dolgujemo prav njim«.

Papež Leon XIV. je namenil posebno zahvalo in priznanje novinarjem, ki pri svojem delu v skrajnih razmerah in vojnah tvegajo lastna življenja. FOTO: Reuters

Poudaril je, da so ta pričevanja ključna, saj zagotavljajo, da informacije niso zmanipulirane za namene, ki so v nasprotju z resnico in človekovim dostojanstvom.

V svojih prvih šestih mesecih na čelu Katoliške cerkve je Leon XIV., sicer prvi papež iz Združenih držav Amerike, že večkrat javno podprl svobodno in odgovorno novinarstvo, s tokratnim govorom pa je svoje stališče še utrdil in ga postavil v kontekst največjih izzivov sodobnega časa.