Papež ponuja posredovanje med Moskvo in Kijevom

Deseta obletnica na prestolu v Vatikanu je bila te dni za papeža Frančiška priložnost, da je na vse konce sveta sporočil, kako resna in tragična je vojna v Ukrajini. V Evropi mu nihče zares ne prisluhne, tudi italijanska stališča mu velikokrat nasprotujejo, pravijo vatikanski ne prav številni analitiki, ki so papežu blizu. Njegova svarila, da gre za tretjo svetovno vojno in da svetovna orožarska industrija cveti, kot že dolgo ne, še niso našla poslušalcev. To papež poudarja tudi v novem podkastu, ki so mu ga pomagali pripraviti vatikanski mediji.