Papež pozval k svetu brez jedrskega orožja

Papež Frančišek je med obiskom Nagasakija, med drugo svetovno vojno z jedrskim orožjem uničenega mesta, pozval svetovne voditelje, naj prenehajo kopičiti jedrsko orožje, še posebej pod pretvezo lažne varnosti.



Obsodil je »neizrekljivo grozo«, ki se je zgodila v tem mestu. Po napadu 9. avgusta 1945 je v omenjenem japonskem mestu umrlo 74.000 ljudi, v Hirošimi, na katero so Američani bombo odvrgli 6. avgusta 1945, pa je umrlo najmanj 140.000 ljudi.



»Prepričan sem, da je svet brez jedrskega orožja možen in nujen. Zato politične voditelje prosim, naj ne pozabijo, da nas to orožje ne more zaščititi pred trenutnimi grožnjami svetovni varnosti,« je izjavil papež.



V prvem obisku po 38 letih na Japonskem je papež molil pred spomenikom umrlim. »Ta kraj nas opominja na bolečino in grozo, ki smo jo ljudje sposobni narediti drug drugemu,« je dejal, stoječ ob sliki fotografije dečka, ki nosi umrlega bratca.



Papež se že leta bori proti jedrskemu orožju. Vatikan je bila ena prvih držav, ki je ratificirala sporazum o prepovedi tega orožja iz leta 2017. A številne države, med njimi tudi Japonska, zgledu niso sledile.