FOTO:Papež pred verniki poudaril solidarnost v času pandemije

83-letni papež se je približal zbranim vernikom. FOTO: Vincenzo Pinto/Afp

Po več kot petih mesecih so se rimokatoličani lahko zopet osebno udeležili splošne avdience v Vatikanu, ne sicer na Trgu svetega Petra, temveč na dvorišču sv. Damaza Apostolske palače, kjer naj bi v septembru potekale tedenske avdience.Papež Frančišek je namreč po prekinitvi zaradi širjenja koronavirusa danes prvič znova sprejel vernike in izpostavil solidarnost v svetu v času pandemije ter molil za Libanon, ki ga je v začetku avgusta prizadela uničujoča eksplozija .Papež je imel nazadnje avdienco pred verniki 26. februarja, to je bilo le nekaj dni preden je italijanska vlada za celotno Italijo zaradi širjenja novega koronavirusa razglasila karanteno. Vatikan je zaradi izbruha koronavirusa v Italiji 11. marca letos preventivno zaprl Trg svetega Petra za javnost, od takrat do danes pa so splošne tedenske avdience potekale preko videoprenosa (namesto z balkona, od koder običajno nagovori vernike), piše portal Vatikan News.Frančišek je izpostavil solidarnost v svetu v času pandemije covida-19 ter govoril o duhovnem izhodu iz koronske krize. »Pandemija je dokaz, da smo ljudje odvisni drug od drugega, tako v dobrem kot v slabem. Ker smo povezani, moramo skupaj najti pot iz krize in najti izhod v solidarnosti,« je poudaril in opomnil, da solidarnost zahteva nov način razmišljanja, kjer je v ospredju skupnost in ne individualni egoizem in tako prispevajo k ozdravitvi družbenih težav postpandemičnega sveta .Danes je 83-letni papež po dobrih petih mesecih stopil med vernike, ki so morali ob poostrenih ukrepih nositi zaščitne maske, medtem ko je Frančišek ni imel. Prvi verniki so se na Trgu svetega Petra začeli zbirati že okrog 7. ure zjutraj, avdienca se je začela ob 9.30 uri.