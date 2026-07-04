Papež ni sprejel vabila na 250. obletnico neodvisnosti, raje odhaja drugam

Namesto v domovini, kamor je bil uradno povabljen, bo prvi ameriški papež Robert Prevost 250. obletnico sprejetja deklaracije neodvisnosti ZDA preživel na Lampedusi, ob obalah katere so v zadnjih letih na poti v Evropo potonili upi več tisoč ljudi. Tako kot pred mesecem dni na španski Gran Canarii bosta v središču njegovega sporočila nasprotovanje razčlovečenju pribežnikov in poziv k spoštovanju človekovega dostojanstva. Z današnjim obiskom Leon XIV. še utrjuje položaj najvidnejše moralne opozicije ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu in njegovim somišljenikom, ki so zapiranje mej in deportacije postavili v središče svojih politik.

»Papežev obisk ima globok pomen. Prihaja na otok, ki je simbol izkrcanja, predvsem pa poskusa na tisoče ljudi, da bi ob prečkanju osrednjega Sredozemlja preživeli in si izborili boljše življenje,« je za Delo razmišljal Luca Casarini, ustanovitelj nevladne organizacije za reševanje pribežnikov Mediterranea Saving Humans. »Na Lampedusi bo, podobno kot na Kanarskih otokih, navzoč tam, kjer se trpljenje spreminja tudi v upanje. To je zelo pomembno, ker so migranti danes globalni grešni kozel, tarča supremacistične desnice, ki bi rada uveljavila predstavo, da je ljudi mogoče pustiti umreti sredi morja.«

Z obiskom Lampeduse Leon XIV. stopa po stopinjah predhodnika. FOTO: Vincenzo Livieri/Reuters

Z obiskom najjužnejše točke Italije, ki je geografsko bliže Afriki kot stari celini, Leon XIV. stopa po poti predhodnika. Frančišek je Lampeduso leta 2013 izbral za prvo apostolsko potovanje, potem ko so ga pretresle skoraj vsakodnevne novice o smrti pribežnikov v Sredozemlju. Na otoku je med drugim daroval mašo ob oltarju, narejenem iz lesa migrantskih čolnov, se srečal z mladimi prebežniki, se s cvetjem poklonil mrtvim in pogrešanim na morju ter obsodil »globalizacijo brezbrižnosti«.

»Lampedusa je postala simbolni kraj za papeža Frančiška in za ves njegov pontifikat,« nam je v intervjuju dejala Elise Ann Allen, dobra poznavalka Vatikana in avtorica biografije Leon XIV. Svetovljan in misijonar XXI. stoletja (Družina, 2026). Jorge Mario Bergoglio je z obiskom otoka začrtal smer papeževanja, v katerem je postavil v središče ljudi z roba, vključno z begunci in migranti. Podobne prioritete, vsaj ko gre za priseljevanje, na čelu Rimskokatoliške cerkve zdaj prevzema Leon XIV.

Izkušnje iz Peruja

Zanimanje Roberta Prevosta za ljudi na begu ni presenetljivo. Že pred izvolitvijo za Petrovega naslednika je bil kritičen do politike množičnih deportacij v ZDA, k čemur je, kot je bilo razumeti Elise Ann Allen, najverjetneje prispevalo tudi službovanje v Peruju. Kot škof v Chiclayu je med drugim sodeloval v odboru tamkajšnje škofovske konference za socialno delovanje in prevzel pastoralno skrb za migrante, ki so se v andsko državo zatekli iz politično in ekonomsko opustošene Venezuele. »V kratkem času jih je prišlo več sto tisoč. Razmere so bile obupne. Ljudje so spali na ulicah, v javnih parkih in cerkvah,« je opisala Elise Ann Allen.

Tudi zaradi te izkušnje se po mnenju sogovornice dobro zaveda večplastnosti migracijskega vprašanja. Razume potrebo držav po upravljanju mej, še bolj pa temeljno dolžnost, da pri tem ne izgubijo izpred oči človeka in njegovega dostojanstva. »Ve, kako pomembno je ljudi najprej sprejeti, jim pomagati, da se ustalijo, nato pa urediti njihov status,« je dejala.

Papež je prešnji mesec obiskal Španijo. FOTO: Yara Nardi Reuters

To je bilo razvidno tudi iz njegovega nedavnega obiska na Kanarskih otokih, kjer se je srečal z migranti, ki so se z obal Zahodne Afrike proti EU podali v preprostih ribiških pirogah. Poslušal je njihova pričevanja, jih objemal in v naročje jemal otroke. V javni razpravi so migracije reducirane na številke in varnost, v skrajno desnih legah tudi na brisanje evropske identitete, on pa je ponovil, da »človeška vest ne more biti brezbrižna do žrtev brodolomov in pomanjkanja pomoči«. Vsako življenje, izgubljeno na teh poteh, je označil za poraz človeške družine. »Ne smemo se navaditi na štetje mrtvih. Človeško dostojanstvo nima potnega lista in ne izgubi vrednosti, ko prestopi mejo,« je poudaril.

S prstom je pokazal na vse, ki iz stiske ljudi na begu ustvarjajo dobiček. »Jasno besedo želim nameniti tistim, ki izkoriščajo obup, tistim, ki organizirajo poti smrti, trgujejo z ljudmi, zadržujejo dokumente, izkoriščajo delavce, grozijo ženskam, zavajajo družine in trpljenje drugih spreminjajo v posel. Ustavite se! Spreobrnite se!«

Časovnica ni naključna

Podobne poudarke bo razbrati tudi iz današnjega, sicer nadvse kratkega obiska Lampeduse. V dobrih treh urah, kolikor naj bi bil na otoku, se bo papež s cvetjem poklonil nesrečnikom, ki so umrli na morju, obiskal spomenik Vrata Evrope in pomol Favaloro, kjer bo blagoslovil spominsko ploščo, s katero bo ta poimenovan po Frančišku. Pot bo sklenil z mašo in srečanjem z migranti.

Obisk ima predvsem pastoralno noto. Pa vendar je papež obenem verski in svetovni voditelj, zato ni mogoče prezreti politične razsežnosti njegovega obiska. K temu dodatno prispeva časovnica. V Chicagu rojeni papež bo stiske beguncev in migrantov postavil v prvi plan ravno na dan, ko bodo v njegovi domovini zaznamovali 250. obletnico sprejetja deklaracije neodvisnosti.

Papežev obisk ima predvsem pastoralno noto. Pa vendar je papež obenem verski in svetovni voditelj, zato ni mogoče prezreti politične razsežnosti njegovega obiska. FOTO: Filippo Monteforte Afp

»Datum je pomemben in njegovega pomena ne smemo spregledati,« je poudarila Elise Ann Allen. Čeprav sporočilo ni namenjeno le ZDA – »papež se zjutraj ne zbudi z mislijo samo na Donalda Trumpa in na to, kaj bo naredila ameriška administracija« –, je po njenem v izbiri 4. julija mogoče prepoznati tudi željo, da bi kot Američan opozoril na dogajanje na drugi strani Atlantika. »Zlasti ob racijah [ameriške službe za priseljevanje in carine] ICE je treba spomniti, da so to človeška bitja, ne kriminalci, kakor so pogosto prikazani,« je dejala.

Vprašanje priseljevanja in množične deportacije so ob vojni v Iranu in Gazi eden od glavnih virov napetosti med Vatikanom in Belo hišo. Podpredsednik J. D. Vance, tudi sam katolik, je vatikansko stališče do migracij označil za »skrb vzbujajoče«. Po njegovih besedah pri tem ne gre le za dostojanstvo priseljencev, temveč tudi za dostojanstvo domačinov, ki naj bi jim prihod migrantov »obrnil življenje na glavo«.

V tem ozračju tudi Luca Casarini v izbiri datuma prepoznava jasno namero. Po njegovem si želi Leon XIV. z odhodom na Lampeduso prav na dan neodvisnosti opozoriti, da so v nevarnosti vrednote, na katerih je bila utemeljena država. »ZDA so postale laboratorij neverjetne nečlovečnosti do migrantov,« je bil oster Casarini, ki se v teh dneh čez lužo srečuje s skupnostmi, ki se organizirajo proti Trumpovi politiki deportacij. V pogovoru je bil plat zvona pred racijami, zasliševanjem ljudi zaradi temnejše polti, dobičkonosnimi zasebnimi centri za pridržanje in ločenimi družinami. »Otroci se vrnejo iz šole in doma ne najdejo več staršev. To se dogaja v ZDA,« je dejal.

Trdnjava Evropa

Z obiskom Lampeduse papež ne bo meril le proti Washingtonu, ampak bo tudi trkal na vest Evropski uniji, ki je ravno v času njegove poti v Španijo zaostrila skupno migracijsko in azilno politiko, ter evropskim vladam, zlasti italijanski. Ta pod premierko Girogio Meloni stopnjuje križarsko vojno proti priseljencem; med drugim vztraja pri modelu premeščanja migrantov v Albanijo, prav tako je z administrativnimi in kazenskimi ukrepi otežila delo nevladnim organizacijam za reševanje na morju in zvišala kazni za krmarje migrantskih čolnov. Čeprav je ta ukrep predstavila kot boj proti tihotapcem, so med obtoženimi pogosto migranti, tudi mladoletni, ki jim je bilo krmilo zaupano ali vsiljeno med potjo.

Poznavalci razmere na osrednjesredozemski migrantski poti opisujejo kot »katastrofalne«. FOTO: Ana Beltran/Reuters

Po oceni Maurizia Ambrosinija, sociologa z milanske univerze, se te poteze umeščajo v širši okvir kriminalizacije in stigmatizacije priseljencev. Licemeren pristop Giorgie Meloni je po njegovem v evropskem kontekstu predvsem »verbalno bolj grob«. Priseljence pogosto prikazuje kot varnostno grožnjo, obenem pa se zaveda, da Italija nujno potrebuje delovno silo, tako v gospodarstvu kot v skrbstvu. »Gre za nekakšen pristop gastarbajterjev iz petdesetih in šestdesetih let. Priseljenci so sprejeti kot delavci, vendar z najmanj mogočimi pravicami in z najmanj možnostmi za vključevanje,« je razmišljal za Delo.

Osrednjesredozemska migrantska pot

Protimigrantska politika se zrcali tudi v črni statistiki v Sredozemlju. Čeprav se je število prihodov v Italijo v zadnjih dveh letih zmanjšalo in ostaja daleč od rekordnih ravni iz leta 2023, je osrednjesredozemska pot še smrtonosnejša. Po podatkih agencij Združenih narodov so na tej poti v prvem četrtletju našteli 765 mrtvih in pogrešanih, kar je približno 150 odstotkov več kot v istem obdobju lani. Navidezno protislovje – manj prihodov, a več smrti – je Ambrosini pojasnil s tem, da so poti prosilcev za azil zaradi evropskih dogovorov s tranzitnimi državami daljše, dražje in nevarnejše.

Še ostrejši je bil Casarini. Razmere na osrednjesredozemski poti je označil za »katastrofalne«, predvsem zaradi evropskega sodelovanja z Libijo in Tunizijo. Po njegovih besedah Evropa financira akterje, ki jih enkrat imenuje obalna straža, drugič mejna policija, v resnici pa so pogosto del istega nasilnega sistema, pred katerim ljudje bežijo. Kritičen je bil tudi do novega evropskega migracijskega pakta. »EU si želi spremeniti Sredozemlje v mrežo koncentracijskih taborišč za migrante,« je opozoril.

Moč papeževega sporočila

Robert Prevost prihaja na otok, ki predstavlja problem, ki ga globalni sever poskuša odriniti iz vidnega polja. Vprašanje je, ali lahko njegov obisk spremeni politično razpravo na Zahodu in vpliva na javno mnenje. Ambrosini je prepričan, da to ni nemogoče. »Gotovo lahko pripomore k ohranjanju pozornosti in budnosti evropske vesti. Papež dobiva podporo tudi zunaj ozkega kroga Katoliške cerkve oziroma kristjanov. Zdi se mi, da tudi širša javnost njegove besede pozorno spremlja, saj ga danes vidi kot najbolj jasnega, zavzetega in doslednega zagovornika človekovih pravic, miru, solidarnosti in sprejemanja,« je razmišljal sociolog. »Upam, da bo to sporočilo lahko zajezilo vzpon ksenofobne desnice, ki smo mu priča.«

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/ Foto Delo

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