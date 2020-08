Papež sprejel odstop nadškofa

Označil ga je za dobrega človeka

je sprejel odstop poljskega nadškofa, ki so ga obtožili, da je prikrival spolne zlorabe duhovnikov na Poljskem. Številni kritiki nadškofa iz Gdanska, ki mu očitajo, da je vedel za zlorabe, ki sta jih domnevno zagrešila duhovnikain, a ni storil nič, so sicer prepričani, da si Glodz zasluži večjo kazen.»Papež je pozval k odgovornosti vse nadškofe, ki so prikrivali zlorabe. Poleg tega je dejal, da bi kazen morala biti sorazmerna z zločini, to, kar zdaj vidimo, pa je le preblaga oblika sankcije,« je za New York Times povedala Anne Barrett Doyle, ena od direktorjev organizacije BishopAccountability.org, ki spremlja zlorabe v cerkvah. »Seveda je papeževa odločitev v sramoto nadškofu, a to še zdaleč ni dovolj.«Četudi poljski novinarji že dolgo poročajo o zlorabah duhovnikov, so se zaradi pomembne družbene in politične vloge Katoliške cerkve, oblasti začele odzivati šele v zadnjih nekaj letih. Lani je poljsko javnost dobro razburil dokumentarni film Tell No One, ki je razkril zlorabe duhovnikov Henryka Jankowskega, kaplana kultnega poljskega sindikata Solidarnost, in Franciszka Cybule, nekdanjega spovednika poljskega predsednikaV dokumentarnem filmu so prikazali posnetke, v katerem je nadškof Slawoj Leszek Glodz duhovnika Cybula na označil za dobrega človeka, in posnetek, v katerem je Cybula priznal, da je zlorabil 12-letnega dečka.Konec junija je skupina poljskih katolikov plačala oglas v italijanskem časniku La Repubblica, v katerem so pozvali papeža, naj zaradi številnih primerov pedofilije reformira poljsko Katoliško cerkev. V oglasu so zapisali, da so Vatikanu že večkrat poslali poročali o tem, kaj se dogaja na Poljskem, a se nihče ni odzval.