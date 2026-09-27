Papež v Lurdu: srečal se bo tudi z žrtvami spolnih zlorab

Papež Leon XIV. bo danes v francoskem romarskem središču Lurd daroval mašo na prostem. Po napovedih bo v ospredju tega dela njegovega obiska boj proti spolnim zlorabam znotraj Cerkve. Med drugim se bo srečal s sedmimi žrtvami spolnih zlorab.

Papeževo srečanje z žrtvami zlorab je bilo že pred obiskom poglavarja katoliške cerkve v Franciji deležno kritik, češ da bi se moral sestati z organizacijami, ki predstavljajo žrtve. Preiskava iz leta 2021 je pokazala, da so duhovniki ali laični člani Cerkve v Franciji v obdobju sedmih desetletij zlorabili približno 330.000 mladoletnih.

V zadnjih letih so se pojavile nove obtožbe proti ikoni dobrodelnosti Abbeju Pierru in zaposlenim v katoliškem internatu v bližini Lurda. Že v dneh pred papeževim prihodom so v baziliki v Lurdu po predhodnem delnem zakritju na pročelju v celoti pokrili mozaike duhovnika Marka Rupnika, ki se sooča z obtožbami spolnih zlorab.

FOTO: Alberto Pizzoli/AFP

Kot napovedujejo v romarskem središču, gre za dolgotrajnejši ukrep. Leon XIV. je na obisku v Franciji kot prvi papež po 18 letih. Štiridnevno turnejo po državi, ki je njegovo peto apostolsko potovanje, je začel v petek z obiskom pri francoskem predsedniku Emmanuelu Macronu v Parizu, kjer je v soboto popoldne na Place de la Concorde daroval mašo. Obisk bo sklenil v ponedeljek v Metzu blizu meje z Nemčijo, kjer naj bi imel govor, posvečen miru v Evropi.