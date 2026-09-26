Papež poziva k miru in zaščiti migrantov, popoldne maša za pol milijona vernikov

Na drugi dan obiska v Franciji se je papež Leon XIV. v Parizu najprej srečal z migranti in pri tem izrazil prepričanje, da je mogoče živeti skupaj v dostojanstvu in miru. Popoldne bo v francoski prestolnici daroval mašo, na kateri pričakujejo več kot pol milijona ljudi. Že včeraj je na ulice pritegnil na sto tisoče vernikov.

Poglavar 1,4 milijarde katolikov po svetu je obisk v Franciji, prvega uradnega po 18 letih, začel včeraj s srečanjem s predsednikom Emmanuelom Macronom in svarilom pred »rajem strojev« v dobi umetne inteligence ter s tem povezano potrebo po etiki. Francijo je pozval, naj ostane neomajna podpornica miru.

Danes je že obiskal združenje za pomoč migrantom in beguncem Maison Bakhita. FOTO: Simone Risoluti/Afp

Danes je že obiskal združenje za pomoč migrantom in beguncem Maison Bakhita. »Vesel sem, da ta drugi dan v Parizu začenjam z vami, v hiši, ki vsemu svetu oznanja, da se je mogoče srečevati in skupaj živeti v dostojanstvu in miru,« je ob obisku po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Leon XIV. V združenju se je srečal tako s kristjani kot muslimani iz Alžirije, Belorusije, Iraka in Slonokoščene obale.

Organizatorji so kot namen papeževega obiska izpostavili sporočilo Francozom, da si ne glede na politično prepričanje delimo skupno človečnost in pravico do dostojanstva. Od svoje izvolitve na čelo katoliške cerkve maja lani je Robert Francis Prevost, prvi papež iz ZDA, večkrat pozval k zaščiti dostojanstva migrantov in beguncev, pri čemer je kritiziral tudi migracijsko politiko ameriške vlade.

Na srečanju z migranti je izrazil prepričanje, da je mogoče živeti skupaj v dostojanstvu in miru. FOTO: Simone Risoluti/Afp

Eden od vrhuncev njegovega štiridnevnega obiska v državi bo sicer popoldanska maša na prostem, na kateri na trgu Place de la Concorde in Elizejskih poljanah pričakujejo okrog 600.000 ljudi. Začela se bo ob 15. uri. Bogoslužja se ne bo udeležil predsednik Macron, je pa prihod napovedalo več kandidatov za njegovega naslednika na volitvah prihodnje leto, med njimi skrajno desna političarka Marine Le Pen in sredinski kandidat Edouard Philippe.

Leonov obisk v Franciji je že v petek na ulice privabil številne vernike. Na poti v notredamsko katedralo, kamor se je odpeljal s svojim papamobilom, ga je po ocenah pozdravilo približno 300.000 ljudi. Stadion Stade de France v pariškem predmestju Saint-Denis pa je nato zvečer na srečanju z njim napolnilo okrog 80.000 mladih. Papež ji je poimenova svetniki Francije in jim dejal, da jih Cerkev potrebuje.

Stadion Stade de France v pariškem predmestju Saint-Denis je napolnilo okrog 80.000 mladih. FOTO: Simone Risoluti/Afp

Po popoldanski maši se bo papež odpravil v romarsko središče Lurd na jugozahodu države, kjer se bo v nedeljo med drugim srečal z žrtvami spolnih zlorab duhovnikov. Na zadnji etapi obiska bo v ponedeljek v Metzu imel govor o miru v Evropi.