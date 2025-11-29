Papež v zibelki krščanstva kliče za mir

Papež Leon XIV. na prvi turneji po svetu tlakuje pot svojemu poslanstvu na prestolu svetega Petra, kamor je sedel pred pol leta. Začenja prav na kraju, na katerem se je v 4. stoletju začela zgodovina krščanstva, kakor jo svet pozna še danes. V Nikeji blizu današnjega Istanbula se je na ekumenskem koncilu leta 325 porajala zamisel o Očetu in Sinu, potem so dodali še idejo Svetega Duha. Za vse to je bil zaslužen predvsem rimski cesar Konstantin, ki je sklical sprte kristjane prve dobe ter jim zabičal dogovor o enotnosti.

Obletnico prvega koncila, že 1700. po vrsti, bi vodil papež Frančišek, če letos spomladi ne bi umrl, tudi na drugo postajo turneje v Libanon bi šel argentinski papež. Analitiki zdaj ocenjujejo, da je dogajanje vendarle precej drugačno, odkar je Frančiška zamenjal mlajši, predvsem pa čisto drugače šolan in izkušen Leon XIV., prvi papež, ki je bil rojen na tleh Združenih držav Amerike, v misijonarja, škofa, nadškofa in kardinala pa zrasel v Latinski Ameriki, naposled pa v Rimu od znotraj spoznal ustroj cerkvene organizacije verjetno bolje od predhodnikov zadnjih obdobij.