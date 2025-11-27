Papež začel svoj prvi obisk v tujini

Papež Leon XIV. v Ankari začenja svoje prvo potovanje v tujino, v okviru katerega bo obiskal Turčijo in Libanon. Čeprav je v začetku tedna Izrael izvedel zračni napad na Bejrut, se papeževi načrti niso spremenili. Med potovanjem je sporočilo svojega potovanja povzel z besedami, da so »vsi moški in ženske lahko resnično bratje in sestre, kljub razlikam, kljub različnim religijam, kljub različnim prepričanjem,« navaja BBC.

Leon XIV. bo obisk v Turčiji začel z obiskom mavzoleja ustanovitelja sodobne turške republike Mustafe Kemala Atatürka. Nato se bo srečal s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoğanom, govorila pa bosta o odnosih med Ankaro in Vatikanom ter o dogajanju po svetu in v regiji, predvsem v Palestini.

Ključni trenutek potovanja se bo zgodil v turškem mestu Iznik, kjer stoji starodavno mesto Nikeja. Tam se bodo zbrali Papež Leon in voditelji drugih krščanskih tradicij, da bi počastili obletnico starodavnega koncila, ki je tam potekal pred 1700 leti.

V soboto bo Leon XIV. v Istanbulu obiskal Modro mošejo, se sešel z lokalnimi krščanskimi voditelji v asirski pravoslavni cerkvi Mor Ephrem in vodil mašo v dvorani, ki sprejme okoli 5000 ljudi.

Obisk v pretežno muslimanski Turčiji, kjer je med 84 milijoni prebivalcev le okoli 100.000 kristjanov, bo papež sklenil v nedeljo, ko bo v Istanbulu molil v armenski apostolski cerkvi in se udeležil liturgije v katedrali svetega Jurija, ki jo bo vodil Bartolomej I. Iz Istanbula bo odpotoval v Libanon, kjer bo na obisku do torka.