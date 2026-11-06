Papeža v Južni Ameriki čakajo tudi obračuni z grehi Cerkve

Papež Leon XIV. odhaja na turnejo po Latinski Ameriki. Obiskal bo Urugvaj, kjer že štiri desetletja ni bilo nobenega papeža, Argentino, ki je predhodnik Frančišek nikoli ni obiskal, in Peru, ki velja za njegovo drugo domovino. Njegovo potovanje vzbuja pozornost iz več razlogov: na pot se odpravlja po kirurškem posegu, obenem bodo turnejo zaznamovali politični pretresi v ZDA, kjer so volivci na vmesnih volitvah kaznovali republikance in predsednika, ki se je v preteklih mesecih zapletel v javni spor s poglavarjem Katoliške cerkve. Papež Prevost je sicer doma iz Chicaga, vendar na jugu zahodne poloble velja za Perujca, za nekoga, ki sodi v Latinsko Ameriko, je tudi perujski državljan. Imajo ga za svojega, morda celo bolj kot svojčas papeža Bergoglia, ki je bil Argentinec italijanskega rodu, ...