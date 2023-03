Papeža zadržali v bolnišnici zaradi okužbe dihal

Papež Frančišek ima okužbo dihal in bo nekaj dni ostal na zdravljenju v bolnišnici v Rimu, so po poročanju tujih tiskovnih agencij nocoj sporočili iz Vatikana.

Tiskovni predstavnik Vatikana Matteo Bruni je pojasnil, da je 86-letni papež v zadnjih dneh tožil zaradi težav z dihanjem. Danes popoldne so ga sprejeli v univerzitetno bolnišnico Gemelli v Rimu, kjer so preiskave pokazale, da ima okužbo dihal. Bruni je še zatrdil, da ne gre za covid-19.

Iz Vatikana so popoldne sporočili, da bo papež v bolnišnici imel nekaj že prej načrtovanih pregledov. Pozneje se je iz vatikanskih virov izvedelo, da bo v bolnišnici morda ostal nekaj dni in da so njegove avdience v četrtek in petek odpovedali.

FOTO: Vincenzo Pinto/Afp

Papež je v bolnišnici Gemelli julija 2021 prestal operacijo na črevesju.

Že več kot leto dni ima kronične bolečine v kolenu, zaradi katerih mora pogosto uporabljati invalidski voziček.

Lani je moral zaradi teh bolečin večkrat odpovedati ali omejiti dejavnosti, julija pa je v intervjuju priznal, da mora upočasniti tempo dejavnosti. Njegovo zdravje je bilo pogosto predmet ugibanj, zlasti vprašanja, ali bo sledil zgledu svojega predhodnika Benedikta XVI. in se upokojil, če ne bo mogel nadaljevati.