Papežev minister v Moskvi preverja moč cerkvene diplomacije

Skoraj pet let je minilo, odkar je Vatikan zadnjič na najvišji ravni posredoval za mir v Ukrajini. Novembra leta 2021 je bil v Moskvi papeški minister za zunanje zadeve Paul Gallagher, tri mesece pozneje so Rusi napadli Ukrajino. Odnosi z Moskvo, pa tudi z Rusko pravoslavno cerkvijo, so se od tedaj občutno ohladili. Zlasti potem, ko je papež Frančišek očital moskovskemu patriarhu, da je Putinov ministrant. Pozneje se je Katoliška cerkev večkrat oglasila z željami za mir, neposrednih stikov na najvišji diplomatski ravni pa ni bilo. Monsinjor Gallagher, ki za vatikanskim obzidjem skrbi za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, je po dolgem premoru brez stikov med Moskvo in cerkvenim Rimom na štiridnevnem obisku v Moskvi. Za začetek se je sestal z zunanjim ministrom Sergejem ...