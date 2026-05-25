Papežev spoprijem z novimi oblikami suženjstva umetne inteligence

Magnifica Humanitas, Veličastno človeštvo, je soočenje cerkvene ustanove s tehnološkimi novostmi.

Papež Leon XIV. je po dobrem letu na prestolu stopil pred katoliški svet, pa tudi pred mednarodno občestvo s svojo prvo encikliko. Papeško pismo Magnifica Humanitas razodeva njegove smernice, namenjene najstarejši delujoči ustanovi, pojasnjuje pa tudi, za kaj se bo Rimskokatoliška cerkev zavzemala v mednarodnih odnosih. Pismo so predstavili v Vatikanu, prvič doslej je bil ob tem navzoč sam papež, kar dogodku in encikliki daje poseben pomen. Robert Prevost je pretežen del svojega prvega leta na prestolu svetega Petra v svetovni javnosti veljal za tihega, neizrazitega voditelja katolištva, verjetno je prve mesece posvetil urejanju notranjih razmer v rimski kuriji in načrtovanju prilagajanja ustanove novim časom. K preboju na svetovni oder in uveljavitvi mu je potem najbolj pomagal ameriški ...