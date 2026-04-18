Papeževa turneja bi odmevala tudi brez Trumpa

V cerkvenem občestvu velja za najbolj perspektivno celino, kar potrjuje tudi Leonovo enajstdnevno popotovanje.

Milijon vernikov je privabil papež Leon XIV. k maši v Douali, gospodarski prestolnici Kameruna, ki že leta trpi zaradi državljanske vojne. Maša je bila verjetno najbolj množični dogodek na afriški turneji, ki odmeva, kakor že dolgo niso odmevala papeška potovanja. Še več pozornosti je papež pritegnil z obsodbami samodržcev in lakomnih politikov po svetu. Najbolj od vsega pa odmevajo pozivi k miru, ki jih analitiki in mediji razlagajo kot neposredni spopad z ameriškim samodržcem Donaldom Trumpom. Leon XIV. se je povzpel v vrhove svetovne politike. Ameriško-perujski papež je prvi v zgodovini obiskal Alžirijo. Po Angoli bo obiskal še Ekvatorialno Gvinejo. Iz morda najbolj tihega, skoraj skromnega papeža zadnjih let se je Leon XIV. z obilno pomočjo ameriškega predsednika povzpel v vrhove ...