Paradoks svobode, ki ubija

Kirk je nasprotoval rasizmu ter dovoljeval članstvo istospolno usmerjenih posameznikov v svojem gibanju. Verjel je, da spolne in rasne identitete ne določajo človeka. Zagovarjal je pravico do orožja in vsak govor, pa naj bo še tako sovražen. Tu nastopi velik paradoks: desnica se zavzema za ideje, ki jo ubijajo, levica prisega na mirovno filozofijo, toda iz njenih vrst prihaja vse več političnih atentatorjev. Tudi Kirkov morilec je streljal zato, ker je v žrtvi videl sejalca ­sovraštva.