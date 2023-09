Pariška, mafijski rov in strpni ljubimec

V nadaljevanju preberite:

Drama okoli protiinflacijskih ukrepov srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki vključuje zajtrk s pariško salamo pred kamerami, se stopnjuje. Kdo je izkopal predor do višjega sodišča v Podgorici, je bolj ko ne jasno, tako kot je jasno, da črnogorski mandatar Milojko Spajić s svojo zgodovino ljubezenskih podvigov ne more biti nestrpen do nobenega naroda. Manj jasno pa je, zakaj je hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman pozabil prijaviti prihodke od dividend.