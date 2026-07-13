V pariški regiji gori 800 hektarov gozda, na pomoč poslali gasilska letala

Jugovzhodno od francoske prestolnice je izbruhnil požar v Fontainebleaujskem gozdu, kamor so zaradi njegovega velikega obsega v nedeljo poslali dve gasilski letali. Požar se je v nekdanjem kraljevem lovišču, ki je danes posejano z mirnimi vasmi, začel pozno popoldne. Razširil se je na več kot 800 hektarov, do danes zjutraj pa jim ga še vedno ni uspelo pogasiti, poroča britanski BBC.

To je bilo prvič, da so gasilska letala iz običajno bolj suhega in vročega juga države poslali na pomoč pri gašenju požara v pariški regiji, je povedal Eric Brocardi iz francoske nacionalne gasilske zveze. »Cilj je rešiti življenja in premoženje,« je dejal.

FOTO: Geoffroy Van Der Hasselt/AFP

Gasilska letala so v nedeljo zvečer prekinila gašenje. Približno 400 gasilcev je poskušalo omejiti požar, ki je izbruhnil dva dni pred francoskim državnim praznikom, dnevom padca Bastilje, 14. julijem. Pri gašenju so pomagali tudi dva gasilska helikopterja in opazovalno letalo.

Motnje v prometu

Zaradi požara so delno zaprli avtocesto A6, glavno prometno arterijo v državi, ki povezuje sever in jug, kar je povzročilo motnje v prometu med prometno zelo obremenjenim poletnim koncem tedna, ki ga je dodatno zaznamoval vročinski val.

Moten je bil tudi promet hitrih vlakov. Francosko železniško podjetje SNCF je v nedeljo zvečer sporočilo, da so potniki na pariški postaji Gare de Lyon čakali tudi do šest ur, navaja Guardian.

FOTO: Geoffroy Van Der Hasselt/AFP

Zaradi zadnjega vročinskega vala v Franciji so začasno ustavili delovanje treh jedrskih elektrarn, da bi preprečili izpust preveč segrete hladilne vode v že pregrete vodotoke.

Pariška regija in velik del preostale Francije se od maja soočata z vrsto vročinskih valov, ki so v več evropskih državah presegli temperaturne rekorde in povzročili na tisoče dodatnih smrti.