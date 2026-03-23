  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Pariz ostaja trdnjava levice

    Drugi krog lokalnih volitev je minil kot preizkus volilnega ozračja, razmerij moči ter možnih zavezništev pred predsedniškimi volitvami prihodnje leto.
    Emmanuel Grégoire je dobil več kot 50-odstotno podporo, kar je največji uspeh socialistov v Parizu v 25 letih. FOTO: Kenzo Tribouillard/AFP
    Galerija
    Emmanuel Grégoire je dobil več kot 50-odstotno podporo, kar je največji uspeh socialistov v Parizu v 25 letih. FOTO: Kenzo Tribouillard/AFP
    Nina Gostiša
    23. 3. 2026 | 22:53
    23. 3. 2026 | 22:53
    3:43
    A+A-

    Na dan državnozborskih volitev v Sloveniji je bilo pestro tudi v Franciji. Drugi krog lokalnih volitev je bil preizkus volilnega ozračja, razmerij moči ter možnih zavezništev pred predsedniškimi volitvami prihodnje leto.

    Skoraj vse vidnejše stranke so izrazile zadovoljstvo z izidi in razglasile zmago, le premier Sébastien Lecornu je poudaril, da volitve niso proslavile nikogar in da bo vlada v kratkem poskusila najti rešitev za prvo skrb Francozov: vprašanje javnega reda in varnosti. Obregnil se je tudi ob naravo kampanje, ki je pogosto postregla z »ekscesi, ki nimajo mesta v naši demokraciji«, ter zgodovinsko nizko volilno udeležbo, pri čemer je izvzel tisto v prvem letu pandemije – vzdržalo se je kar 42,62 odstotka volivcev.

    V največjih mestih, Parizu, Lyonu in Marseillu, so volivci skladno s tako imenovanim zakonom PLM prvič dobili dve glasovnici ter s tem posebej glasovali za sestavo vodstva svojega okrožja ter mesta nasploh. Na čelu vseh treh se je zadržala levica. V Lyonu in Marseillu je še en mandat pripadel ekologistu Grégoryju Doucetu oziroma socialistu Benoîtu Payanu, v Parizu je z več kot 50-odstotno podporo, največjim uspehom socialistov v prestolnici v 25 letih, kolikor mu vladajo, zmagal Emmanuel Grégoire, nekdanji sodelavec dosedanje županje Anne Hidalgo (koalicija levih strank razen Nepokorne Francije).

    Emmanuel Grégoire med proslavljanjem zmage v Parizu FOTO: Kenzo Tribouillard/Afp
    Emmanuel Grégoire med proslavljanjem zmage v Parizu FOTO: Kenzo Tribouillard/Afp
    V Marseillu je še en mandat pripadel ekologistu socialistu Benoîtu Payanu. FOTO: Thibaud Moritz/Afp
    V Marseillu je še en mandat pripadel ekologistu socialistu Benoîtu Payanu. FOTO: Thibaud Moritz/Afp
    Slavil je proti donedavni ministrici za kulturo in novoizvoljeni dolgoletni županji 7. okrožja Rachidi Dati (Reublikanci, v drugem krogu združeni s centristi) ter Sophii Chikirou iz Nepokorne Francije. Ta se je bila pripravljena umakniti, če bi Grégoire za drugi krog sprejel njeno ponujeno roko, vendar je ostal zvest načelu, da se ne bo povezal s predstavnico Mélenchonove stranke. Podobno je storila Rachida Dati, ki se ni uklonila skrajni desničarki Sarah Knafo, a se je ta nato v nasprotju s Sophie Chikirou kljub doseženim desetim odstotkom, kar je prag za drugi krog, odpovedala nadaljevanju kampanje.

    Večje stranke zavračajo paktiranje s skrajnimi

    Zlasti v zadnjem času se je na nacionalni ravni okrepila polarizacija: večje stranke zavračajo paktiranje s skrajnimi, kar jim ponekod koristi, drugod pa ne. Mélenchonova Nepokorna Francija, sicer zadovoljna z rezultati, je izolirana – kjer so socialisti nastopili družno z njo, so večinoma izgubili –, socialisti verjamejo v moč zavezništva z Ekologisti, macronisti pozivajo k oblikovanju močnega centra, republikanska desnica je razpadla na dvoje – od nje so se odcepili simpatizerji skrajne desnice na čelu z Éricom Ciottijem, ki je osvojil peto največje francosko mesto, Nico –, skrajna desnica pa še naprej poskuša dajati vtis zmernosti ter se še naprej spogleduje z njo.

    image_alt
    Lokalne volitve v Franciji bodo generalka pred predsedniškimi

    Jordan Bardella, predsednik stranke Nacionalni zbor, ki ji je uspelo utrditi mrežo ter jo razširiti na jugu, je javno izjavil, da bi v Parizu podprl republikanko Rachido Dati.

    Prihodnje leto – z Marine Le Pen ali brez, torej z Bardello – Nacionalni zbor računa na zmago na predsedniških volitvah. Vsi razdrobljeni, šibkejši in med seboj sprti bodo morali v prihodnjih mesecih strniti vrste, da bodo ponudili dovolj močno alternativo, ki bi mu to lahko preprečila.

    Sorodni članki

    Premium
    Kultura  |  Razno
    Vredno branja

    Poezija je neizprosna resnica

    Eden od osrednjih dogodkov je znova pesniški maraton, v društvu pisateljev poudarjajo nujnost poezije.
    Nina Gostiša 21. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Razno
    Mednarodni dan frankofonije

    Frankofonija sega daleč onkraj Francije

    Mednarodni dan frankofonije prinaša filmski festival in drugo; veleposlanika Francije in Bolgarije sta osvetlila frankofonijo in frankofilijo v Sloveniji.
    Nina Gostiša 19. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Knjižna produkcija

    Založnike in avtorje skrbita umetna inteligenca in Amazon

    Knjižni sejmi po Evropi so priložnost za razprave o prihodnosti in vplivih na literarno ustvarjanje.
    Nina Gostiša 17. 3. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Razno
    Slovenščina in angleščina

    V središču Ljubljane močno prisotna angleščina, kršitve ostajajo nekaznovane

    V središču Ljubljane smo se prepričali o zgledih in kršitvah zakonodaje v zvezi z napisi in poimenovanji.
    Nina Gostiša 16. 3. 2026 | 06:43
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Parlamentarne volitve

    Kar nekaj znanih obrazov se poslavlja, tudi poslanka z enim najdaljših stažev

    Preboj v parlament je uspel osmim aktualnim ministrom oziroma ministricam, več vidnih obrazov je dobilo premalo glasov za izvolitev v parlament.
    Anja Intihar 23. 3. 2026 | 07:44
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Parlamentarne volitve

    Hočevar: Desnica lahko prvič po 30 letih sama sestavi vlado

    Politični analitiki se strinjajo, da volitve niso prinesle zmagovalca.
    Maja Grgič 22. 3. 2026 | 23:05
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Parlamentarne volitve

    Predsednik Resnice je postavil ceno za vstop v koalicijo

    Prvak Resni.ce je še enkrat zavrnil sodelovanje z Janezom Janšo.
    22. 3. 2026 | 20:32
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Parlamentarne volitve

    Koalicija ne bo ponovila mandata, prav tako ne bo nove pomladi

    Ne levosredinski ne desnosredinski programski trojček nima zadostne večine za oblikovanje vlade. Resnica jeziček na tehtnici.
    Uroš Esih 23. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Beljakovine: koliko jih potrebujemo na dan in zakaj so ključne za energijo

    Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
    23. 3. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRILOŽNOST

    Za koga so najbolj zanimive ljudske obveznice?

    Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
    2. 3. 2026 | 16:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

    Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    V Atlantic Grupi najvišja enakost med spoloma tudi pri plačilu

    Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
    Promo Delo 19. 3. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Obratovalni zastoji

    S preprečevanjem zastojev do velikih prihrankov

    Tehnologije že precej pripomorejo k pravočasnemu prepoznavanju kritične obrambne opreme. Trend je napovedno vzdrževanje.
    Milka Bizovičar 21. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

    Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
    20. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    V pričakovanju naslednjega preboja

    Pomembno se je zavedati, da umetna inteligenca postaja infrastruktura, brez katere ne bo ničesar več.
    Miran Varga 20. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Kako nadaljevati slovensko športno pravljico

    O tem smo se pogovarjali z generalnim sekretarjem Olimpijskega komiteja Slovenije Urošem Mohoričem.
    Peter Zalokar 19. 3. 2026 | 09:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Francijavolitveskrajna desnicaParizsocialistiMarine Le Penlokalne volitve

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Francija

    Pariz ostaja trdnjava levice

    Drugi krog lokalnih volitev je minil kot preizkus volilnega ozračja, razmerij moči ter možnih zavezništev pred predsedniškimi volitvami prihodnje leto.
    Nina Gostiša 23. 3. 2026 | 22:53
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Judo

    Slovenska borka zablestela na generalki za evropsko prvenstvo

    Vrhunska bežigrajska judoistka Kaja Kajzer je na tekmovanju za grand slam v Tbilisiju potrdila odlično pripravljenost.
    Miha Šimnovec 23. 3. 2026 | 22:02
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ljubljana

    Ljubljanski mestni svetniki potrdili plačljivo parkiranje v soseskah

    Spremenjeni odlok mdr. predvideva, da bo parkiranje na javnih parkirnih površinah v stanovanjskih soseskah stalo 70 centov na uro podnevi in dva evra ponoči.
    23. 3. 2026 | 20:42
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Slovo od poslanskih klopi nekaterih zelo prepoznavnih imen

    Po volitvah: Pol predstavnikov ljudstva bo mandat ponovilo. Pred vrati parlamenta ostalo nekaj vplivnih predstavnikov strank.
    Anja Intihar, Barbara Hočevar 23. 3. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Sreda bo pomladna, v četrtek močno deževje in sneg do nižin

    V krajih, ki se nahajajo nad okoli 500 metri nadmorske višine, bi lahko v četrtek zapadlo tudi 20 centimetrov snega.
    23. 3. 2026 | 20:27
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ljubljana

    Ljubljanski mestni svetniki potrdili plačljivo parkiranje v soseskah

    Spremenjeni odlok mdr. predvideva, da bo parkiranje na javnih parkirnih površinah v stanovanjskih soseskah stalo 70 centov na uro podnevi in dva evra ponoči.
    23. 3. 2026 | 20:42
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Slovo od poslanskih klopi nekaterih zelo prepoznavnih imen

    Po volitvah: Pol predstavnikov ljudstva bo mandat ponovilo. Pred vrati parlamenta ostalo nekaj vplivnih predstavnikov strank.
    Anja Intihar, Barbara Hočevar 23. 3. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Sreda bo pomladna, v četrtek močno deževje in sneg do nižin

    V krajih, ki se nahajajo nad okoli 500 metri nadmorske višine, bi lahko v četrtek zapadlo tudi 20 centimetrov snega.
    23. 3. 2026 | 20:27
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

    Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenski dobavitelji ostajajo v Hoferju

    Hofer sodeluje z več kot 130 slovenskimi dobavitelji – s Pekarno Hlebček že od leta 2005
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 10:14
    Preberite več
    Promo
    Razno
    Vredno branja

    Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

    Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tiha sprememba, ki dom naredi bolj prijeten

    Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
    Promo Delo 19. 3. 2026 | 15:34
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novigrad: prestižno bivanje in premišljena naložba na Jadranu

    Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
    23. 3. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Slovenci imamo 40 milijard prihrankov, a z vlaganjem še vedno odlašamo

    Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenska ponudba ostaja na Tuševih policah

    Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
    Promo Delo 17. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SLOVENSKE ŽELEZNICE

    Nivojski prehodi v Sloveniji: številka, ki marsikoga preseneti

    Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
    2. 3. 2026 | 07:42
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    »Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

    Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Vloga nabave v dobi globalne polikrize

    Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

    Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
    20. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

    Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
    20. 3. 2026 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ali lahko pametna kuhinja res prihrani čas in energijo

    Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
    23. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TOPLOTNE ČRPALKE

    Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

    Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
    17. 3. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

    Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
    Promo Delo 18. 3. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

    Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Zvin gležnja: učinkovita rehabilitacija s fizioterapijo

    Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
    Promo Delo 25. 2. 2025 | 08:26
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    DPC

    Kakšen je recept za vrhunskost v športu

    Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
    19. 3. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

    Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
    18. 3. 2026 | 15:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

    Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
    Promo Delo 19. 3. 2026 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

    Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 13:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

    Prijava škode v nedeljo zvečer?

    Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
    1. 3. 2026 | 10:13
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo