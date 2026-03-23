Pariz ostaja trdnjava levice

Na dan državnozborskih volitev v Sloveniji je bilo pestro tudi v Franciji. Drugi krog lokalnih volitev je bil preizkus volilnega ozračja, razmerij moči ter možnih zavezništev pred predsedniškimi volitvami prihodnje leto.

Skoraj vse vidnejše stranke so izrazile zadovoljstvo z izidi in razglasile zmago, le premier Sébastien Lecornu je poudaril, da volitve niso proslavile nikogar in da bo vlada v kratkem poskusila najti rešitev za prvo skrb Francozov: vprašanje javnega reda in varnosti. Obregnil se je tudi ob naravo kampanje, ki je pogosto postregla z »ekscesi, ki nimajo mesta v naši demokraciji«, ter zgodovinsko nizko volilno udeležbo, pri čemer je izvzel tisto v prvem letu pandemije – vzdržalo se je kar 42,62 odstotka volivcev.

V največjih mestih, Parizu, Lyonu in Marseillu, so volivci skladno s tako imenovanim zakonom PLM prvič dobili dve glasovnici ter s tem posebej glasovali za sestavo vodstva svojega okrožja ter mesta nasploh. Na čelu vseh treh se je zadržala levica. V Lyonu in Marseillu je še en mandat pripadel ekologistu Grégoryju Doucetu oziroma socialistu Benoîtu Payanu, v Parizu je z več kot 50-odstotno podporo, največjim uspehom socialistov v prestolnici v 25 letih, kolikor mu vladajo, zmagal Emmanuel Grégoire, nekdanji sodelavec dosedanje županje Anne Hidalgo (koalicija levih strank razen Nepokorne Francije).

Emmanuel Grégoire med proslavljanjem zmage v Parizu FOTO: Kenzo Tribouillard/Afp

V Marseillu je še en mandat pripadel ekologistu socialistu Benoîtu Payanu. FOTO: Thibaud Moritz/Afp

Večje stranke zavračajo paktiranje s skrajnimi

Slavil je proti donedavni ministrici za kulturo in novoizvoljeni dolgoletni županji 7. okrožja(Reublikanci, v drugem krogu združeni s centristi) teriz Nepokorne Francije. Ta se je bila pripravljena umakniti, če bi Grégoire za drugi krog sprejel njeno ponujeno roko, vendar je ostal zvest načelu, da se ne bo povezal s predstavnico Mélenchonove stranke. Podobno je storila Rachida Dati, ki se ni uklonila skrajni desničarki, a se je ta nato v nasprotju s Sophie Chikirou kljub doseženim desetim odstotkom, kar je prag za drugi krog, odpovedala nadaljevanju kampanje.

Zlasti v zadnjem času se je na nacionalni ravni okrepila polarizacija: večje stranke zavračajo paktiranje s skrajnimi, kar jim ponekod koristi, drugod pa ne. Mélenchonova Nepokorna Francija, sicer zadovoljna z rezultati, je izolirana – kjer so socialisti nastopili družno z njo, so večinoma izgubili –, socialisti verjamejo v moč zavezništva z Ekologisti, macronisti pozivajo k oblikovanju močnega centra, republikanska desnica je razpadla na dvoje – od nje so se odcepili simpatizerji skrajne desnice na čelu z Éricom Ciottijem, ki je osvojil peto največje francosko mesto, Nico –, skrajna desnica pa še naprej poskuša dajati vtis zmernosti ter se še naprej spogleduje z njo.

Jordan Bardella, predsednik stranke Nacionalni zbor, ki ji je uspelo utrditi mrežo ter jo razširiti na jugu, je javno izjavil, da bi v Parizu podprl republikanko Rachido Dati.

Prihodnje leto – z Marine Le Pen ali brez, torej z Bardello – Nacionalni zbor računa na zmago na predsedniških volitvah. Vsi razdrobljeni, šibkejši in med seboj sprti bodo morali v prihodnjih mesecih strniti vrste, da bodo ponudili dovolj močno alternativo, ki bi mu to lahko preprečila.