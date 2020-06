FOTO:Park, v katerem odločajo o usodi demokracije

V hongkonških prodajalnah je bilo danes največ povpraševanja po svečah. Ljudje so kupovali zaloge, da bi jih imeli dovolj za večerno bedenje v spomin na vse, ki so pred 31 leti umrli na pekinškem Trgu nebeškega miru (Tiananmen). Vsak je imel v rokah po eno svečo. Čeprav je bila organizirana komemoracija pokola letos prepovedana, se je nežna svetloba zlila v poziv Kitajski in svetu, da ne smemo pozabiti, zakaj so študenti, delavci in drugi prebivalci Pekinga tiste junijske noči vzravnani stali pred tanki in glasno zahtevali pravično družbo, svobodne medije in pregledno politično odločanje. Z eno besedo – ...