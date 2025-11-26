Parkirni inšpektor in njegova žena pokradla milijon evrov iz parkomatov

Nemško mestece Kempten na jugu Bavarske pretresa hud škandal: policisti so aretirali parkirnega inšpektorja in njegovo ženo zaradi suma poneverbe oziroma kraje več kot milijona evrov iz parkirnih avtomatov. Neimenovani občinski uslužbenec je menda redno jemal kovance iz mestnih parkirnih avtomatov in jih polagal na različne bančne račune, do katerih je imela dostop njegova žena, je v izjavi sporočila lokalna policija.

Na sum tatvine je kriminaliste oziroma javno tožilstvo opozorilo poročilo o pranju denarja, ki ga je oktobra podala ena od lokalnih bank, ki je ugotovila, da nekdo večkrat polaga gotovino na več bančnih računov, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Policija je nato v zgodnjih jutranjih urah 24. novembra aretirala 40-letnega moškega in 38-letno žensko ter preiskala osumljenčevo pisarno. Zakonca sta zdaj pridržana v ločenih priporih.

Parkirni inšpektor in njegova žena sta osumljena, da sta iz parkomatov pobrala več kot milijon evrov. Slika je simbolična. FOTO: Igor Mali

Inšpektor se sooča z obtožbami v zvezi s 720 domnevnimi primeri tatvine, njegova žena pa z obtožbami o pomoči in napeljevanja pri tatvini, prav tako v 720 primerih. Kakor poročajo nemški mediji, za zdaj še ni znano, koliko časa je par potreboval, da je zbral tolikšen znesek.

Župan Kemptna Thomas Kiechle je izrazil osuplost in zgroženost nad obtožbami ter napovedal imenovanje komisije, ki bo pregledala pretekle delovne procese, odkrila morebitne slabosti in jih zanesljivo odpravila v prihodnosti. Kiechle je poudaril, da imen para trenutno ne morejo razkriti zaradi tekoče preiskave in predpisov glede varovanja zasebnosti, dodal pa je, da seveda podpira državno tožilstvo in policijo pri temeljiti preiskavi. »Dokler postopek ni končan, pa velja domneva nedolžnosti,« je dejal.

Bavarski Kempten je sicer eno najstarejših mest v Nemčiji. FOTO: Hilarmont/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 de

Kempten je eno najstarejših naselij v Nemčiji. Leži na jugu države, v bavarski švabski hribovski pokrajini Allgäu in ima približno 70.000 prebivalcev.