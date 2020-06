Parlament potrdil odpravo izrednih razmer

Orbán je v odgovoru na kritike poudarjal, da mu je vladanje z dekretom omogočilo hiter in učinkovit odziv na pandemijo. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

Madžarski parlament je danes potrdil odpravo spornih izrednih razmer, ki so vladi premieramed pandemijo covida-19 več kot dva meseca omogočale vladanje z odloki. Po poročanju tujih tiskovnih agencij je pričakovati, da bo vlada v Budimpešti izredne razmere odpravila še ta teden, verjetno v soboto.Parlament, v katerem ima večino vladajoča stranka Fidesz, je odpravo izrednih razmer potrdil s 192 glasovi za, nihče ni glasoval proti. So pa poslanci danes potrdili tudi zakon, ki bo po mnenju kritikov vladi omogočil, da brez soglasja parlamenta v primeru grožnje epidemije razglasi stanje zdravstvene krize in tudi v prihodnje vlada z dekreti, po možnosti prav tako za nedoločen čas. Nova zakonodaja tudi ohranja krizni štab, ki bo vodil priprave na morebitni drugi val epidemije covida-19.V prvem glasovanju ta zakon ni dobil zadostne dvetretjinske podpore, saj se je opozicija vzdržala. V drugem glasovanju, ko je za potrditev zadostovala navadna večina, je bil zakon sprejet s 135 glasovi za, 54 proti in tremi vzdržanimi, je poročala APA. Več nevladnih organizacij, kritičnih do vlade v Budimpešti, je po navedbah AFP v skupnem sporočilu za javnost opozorilo, da je odprava izrednih razmer le »optična iluzija«, saj bo Orbánova vlada obdržala razširjene pristojnosti.Madžarski parlament je zakonodajo, s katero so izredne razmere ob pandemiji covida-19 podaljšali za nedoločen čas, sprejel 30. marca. S tem se je tako rekoč odpovedal svojim pristojnostim, Orbán pa lahko vlada neomejeno do odprave izrednih razmer. Vlada je namreč lahko odločala z odloki, za kar ni potrebovala potrditve parlamenta.Po poročanju tujih tiskovnih agencij je Orbán v dveh mesecih in pol, kar je veljala nova zakonodaja, sprejel več kot sto odlokov. Zakonodaja o izrednih razmerah predvideva tudi od enega do pet let zapora za tiste, ki bi širili lažne novice, ki bi vznemirjali javnost ali preprečevali ukrepanje oblasti.Madžarska zakonodaja o izrednih razmerah je naletela na številne kritike v Evropski uniji in madžarski opoziciji, češ da duši demokracijo v tej članici Unije. Orbán je v odgovoru na kritike poudarjal, da mu je vladanje z dekretom omogočilo hiter in učinkovit odziv na pandemijo. Na Madžarskem, ki ima deset milijonov prebivalcev, se je z novim koronavirusom okužilo več kot 4000 ljudi, okoli 560 jih je umrlo za covidom-19.