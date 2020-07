Parlamentarne volitve v odsotnosti »prave« opozicije

Čakanje na glasovanje v Doumi, predmestju Damaska. FOTO: Omar Sanadiki/Reuters

V od vojne razdejani in gospodarsko uničeni Siriji so danes potekale parlamentarne volitve. Za 250 poslanskih mest se je potegovalo preko dva tisoč kandidatov na več listah. A v odsotnosti »prave« opozicije je vladajoči stranki Baas sirskega predsednika, ki vlada 20 let, zagotovljena prepričljiva zmaga.Volivci so na tretjih parlamentarnih volitvah od začetka vojne leta 2011 svoj glas lahko oddali na preko 7000 voliščih na približno 70 odstotkih ozemlja države, prvič tudi v nekdanjih trdnjavah upornikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Glasovali so lahko tudi razseljeni izven območij pod nadzorom vlade, ne pa tudi več milijonov beguncev v tujini, ki po zakonu lahko volijo le na voliščih v državi.Volitve, ki zaradi odsotnosti »prave« opozicije niso legitimne v očeh mednarodni skupnosti, bi sicer morale potekati aprila, a so jih preložili zaradi pandemije. Zahodne države rezultatov volitev ne priznavajo in namesto tega pozivajo k uresničitvi resolucije Združenih narodov, ki najprej predvideva ustavno reformo ter šele nato parlamentarne in predsedniške volitve pod nadzorom ZN.