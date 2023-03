Pas in pot vodita v prihodnost

V nadaljevanju preberite:

Tistega dne, ko je kongres ljudskih odposlancev na letnem zasedanju predsedniku Xi Jinpingu potrdil podaljšanje mandata, so se v Pekingu končala pogajanja med Iranom in Savdsko Arabijo o obnovi diplomatskih odnosov med državama. Nemudoma so bile objavljene tudi skupinske fotografije z vodjo kitajskega partijskega urada za zunanje zadeve Wang Yijem na sredini in Alijem Šamhanijem, sekretarjem iranskega varnostnega sveta, na njegovi levi strani ter savdskoarabskim nacionalnim svetovalcem za varnost​ Musadom bin Mohamedom al Ajbanom na njegovi desni strani.