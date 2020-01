Pas za burmansko damo

Ko bo predsednik Xi Jinping danes pripotoval v Najpjidav, bo odet v oblačila kitajskega cesarja, bogatega vlagatelja, ideološkega preroka in zveličavnega mirovnika.To bo prvi obisk kitajskega predsednika v Burmi po dolgih 19 letih. Xijevo dvodnevno bivanje bo tokrat polno vsebin, ki so ostale nedorečene sredi velikih političnih preobratov, ki jih je izpeljala ta država.Burma je v tem času naredila skorajda celoten krog. Od diktature vojaške hunte, katere demokratska voditeljica Aung San Su Či je bila v priporu, prek demokratičnih sprememb, ki so burmansko Damo (kot ljudje spoštljivo imenujejo Aung San Su Či) pripeljale do ...