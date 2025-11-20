  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Past obrestnih mer na Šrilanki

    Država izgublja generacijo zaradi slabih gospodarskih razmer, visoke stopnje brezposelnosti med mladimi in težav na področju izobraževanja.
    Gospodarstvo Šrilanke je v težkem položaju, revščine je čedalje več. FOTO: Igor Fabjan
    Galerija
    Gospodarstvo Šrilanke je v težkem položaju, revščine je čedalje več. FOTO: Igor Fabjan
    Arjun Jayadev, Ahilan Kadirgamar, J. W. Mason
    20. 11. 2025 | 05:00
    6:56
    A+A-

    Šrilanka doživlja najhujšo gospodarsko krizo po osamosvojitvi leta 1948. Po bankrotu leta 2022 je bila vlada prisiljena uvesti stroge varčevalne ukrepe v zameno za posojilo Mednarodnega denarnega sklada (IMF).

    Zaradi tega je stopnja revščine še vedno skrb vzbujajoče visoka in je leta 2024 dosegla 24,5 odstotka, medtem ko je leta 2019 znašala 11,3 odstotka, realni BDP na prebivalca pa naj bi se na raven iz leta 2018 vrnil šele leta 2026. Država izgublja generacijo zaradi slabih gospodarskih razmer, visoke stopnje brezposelnosti med mladimi in težav na področju izobraževanja, kjer se odstotek osipa povečuje.

    Šrilanško gospodarstvo se spopada s paradoksalno kombinacijo obrestnih mer, trajnih dezinflacijskih sil in nenehnih težav z dolgom. Šrilanška centralna banka je avgusta v poročilu o denarni politiki priznala obseg dezinflacije (dezinflacija je pojav, ko se splošna raven cen izdelkov in storitev sicer zvišuje, vendar se stopnje rasti cen iz meseca v mesec vztrajno znižujejo, op. ur.), saj je skupna stopnja inflacije tri četrtletja zapored padla pod ciljno vrednost, ki so jo oblikovalci politike določili pri petih odstotkih.

    Najnovejši podatki kažejo, da se je inflacija iz negativnega območja v prvih dveh četrtletjih letos v tretjem četrtletju premaknila nekoliko nad ničlo, kljub temu pa referenčna obrestna mera ostaja pri 7,75 odstotka.

    Da bi se Šrilanka rešila iz slabih razmer, bo nujno potrebovala gospodarsko rast. FOTO: Fotodokumentacija Dela
    Da bi se Šrilanka rešila iz slabih razmer, bo nujno potrebovala gospodarsko rast. FOTO: Fotodokumentacija Dela

    Kadar proizvodnja ne dosega potenciala ali je inflacija pod ciljno vrednostjo, bi morala centralna banka znižati obrestne mere. Glede na inflacijo pod ciljno vrednostjo ter razmerje med zaposlenostjo in prebivalstvom, ki se je od leta 2017 znižalo za cele štiri odstotne točke (kar je zanesljiv znak, da gospodarstvo ne izpolnjuje svojega potenciala), pomeni ohranjanje dvomestnih realnih, inflaciji prilagojenih obrestnih mer, fiskalno škodo, ne preudarnost.

    Poleg učbeniškega argumenta obstaja tudi bolj pragmatičen vzrok za nižje obrestne mere na Šrilanki: vzdržnost dolga. Razmerje med dolgom in BDP ni odvisno samo od tekočih odhodkov in prihodkov, ampak tudi od gospodarske rasti in obresti na dolg, ki se je nabral v preteklosti.

    Ker je razmerje med dolgom in BDP blizu sto odstotkov, je vzdržnost dolga Šrilanke zelo odvisna od povečanja obrestnih mer: nekaj odstotnih točk razlike lahko pomeni tudi razliko med stabilnostjo in krčenjem gospodarstva.

    Poleg tega močno zadolžene države že dolgo vedo, da je imenovalec BDP enako pomemben kot števec dolga. Grčija, na primer, je po številnih reševalnih ukrepih in sprejetju varčevanja med letoma 2010 in 2015 svoj skupni dolg zmanjšala za 15 milijard evrov (17,4 milijarde dolarjev) – oziroma za skoraj pet odstotkov BDP –, vendar se je njen delež dolga povečal za 30 odstotnih točk, saj je BDP padal precej hitreje.

    Šrilanka doživlja najhujšo gospodarsko krizo po osamosvojitvi leta 1948. FOTO: Thilina Kaluthotage/Reuters
    Šrilanka doživlja najhujšo gospodarsko krizo po osamosvojitvi leta 1948. FOTO: Thilina Kaluthotage/Reuters

    Šrilanko lahko doleti enaka usoda. Visoke obrestne mere v dezinflacijskem okolju povečujejo stroške servisiranja dolga, hkrati pa zavirajo gospodarsko dejavnost – kar je zelo slabo. Varčevanje v imenu fiskalne vzdržnosti je uničujoče, če hkrati slabi pogoje za rast.

    Ohranjanje visokih obrestnih mer prav tako ne pripomore k umirjanju cen. Hrana predstavlja približno 35,1 odstotka povprečne potrošniške košarice gospodinjstev na Šrilanki, cene pa so bolj odvisne od globalnih razmer in šokov na strani ponudbe kot od domačega povpraševanja.

    Centralna banka je zmedena

    Realnejši cilj za Šrilanko bi bil stabilizirati plačilno bilanco in preprečiti nihanja v kapitalskih tokovih. Toda če se centralna banka res osredotoča na zunanje ravnotežje, to javnosti slabo sporoča.

    Avgusta je centralna banka napovedala presežek na tekočem računu za letos, kar pomeni, da država prej kopiči kot izgublja tuje valute. Bruto uradne rezerve so se v prvi polovici leta kljub odlivu sredstev za servisiranje dolga zvišale na več kot šest milijard dolarjev.

    Realni BDP na prebivalca naj bi se na raven iz leta 2018 vrnil šele leta 2026. FOTO: Thilina Kaluthotage/Reuters
    Realni BDP na prebivalca naj bi se na raven iz leta 2018 vrnil šele leta 2026. FOTO: Thilina Kaluthotage/Reuters

    Po veliki devalvaciji na začetku leta 2022 je bila rupija stabilna. Skratka, nič ne kaže na morebitno finančno krizo, ki bi upravičila vnebovpijoče domače obrestne mere. Presežna likvidnost na denarnih trgih kaže, da so pogoji zreli za denarne olajšave.

    Oblikovalci politike kot vzrok za previdnost navajajo »povečano svetovno gospodarsko negotovost«. To pa ni smiselno: pomembna je višina obrestnih mer in ne njihova sprememba v času. Obrestna mera v višini 7,75 odstotka ni za naložbe nič manj odvračilna samo zato, ker so bile obrestne mere pred enim letom višje.

    Visoke obrestne mere in vse večje devizne rezerve kažejo, da je Šrilanka pripravljena interese zunanjih akterjev postaviti pred interese svojih prebivalcev in podjetij. Toda če bo zelo stroga denarna politika sprožila novo krizo in plačilno nesposobnost, bodo izgubili tudi tuji upniki.

    Visoke obrestne mere zavirajo okrevanje gospodarstva in obremenjujejo javne finance, namesto da bi stabilizirale inflacijo ali vzpostavile zunanje ravnotežje. A zdaj še ni prepozno, da bi centralna banka spremenila smer. Šrilanško gospodarstvo je po več letih nespremenjene ali padajoče proizvodnje v drugem četrtletju leta 2025 zraslo za 4,9 odstotka, kar pomeni, da je ob ustrezni naravnanosti denarne politike mogoča ponovna rast.

    Razmerje med zaposlenostjo in prebivalstvom se je od leta 2017 znižalo za štiri odstotne točke. FOTO: Ishara S. Kodikara/AFP
    Razmerje med zaposlenostjo in prebivalstvom se je od leta 2017 znižalo za štiri odstotne točke. FOTO: Ishara S. Kodikara/AFP

    Gospodarstva se iz dolžniških pasti lahko rešijo z rastjo, ne z neskončnim varčevanjem. In Šrilanka glede tega ni izjema. Ob inflaciji, ki je pod ciljno vrednostjo, stabilnih zunanjih obveznostih in še vedno negotovi rasti je ohranjanje 7,75-odstotne obrestne mere neutemeljeno. Politični odločevalci bi morali čim prej začeti sproščati finančne omejitve, hkrati pa paziti na beg kapitala.

    ***

    Prevod je nastal s pomočjo umetne inteligence.

    Arjun Jayadev je profesor ekonomije in direktor Centra za proučevanje indijskega gospodarstva na univerzi Azim Premji v Indiji ter soavtor prihodnje knjige Against Money (University of Chicago Press, april 2026). Ahilan Kadirgamar je višji predavatelj na Univerzi v Jaffni. J. W. Mason je izredni profesor ekonomije na John Jay College, City University of New York, in soavtor knjige Against Money (University of Chicago Press, april 2026).

    Avtorske pravice: Project Syndicate, 2025.www.project-syndicate.org

