FOTO:Pasti kombiniranja v hrvaškem političnem duopolu

Spomladi pred natanko desetimi leti je hrvaška policija v odmevni akciji aretirala Damirja Polančeca, takrat podpredsednika vlade HDZ in enega pomembnejših politikov na Hrvaškem. Nekaj mesecev prej so državo pretresale številne afere v državnih podjetjih, od energetskih do pošte, cestnega podjetja, železnice … Konec leta 2010 so aretirali še nekdanjega premiera Iva Sanaderja, ki se je pripravljal na to, da pobegne iz države.Te dni, deset let pozneje, je v ospredju afera s prijetjem državne sekretarke na ministrstvu za upravo Josipe Rimac, nekdanje županje Knina in visoke funkcionarke vladajoče HDZ, ter direktorja javnega ...