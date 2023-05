Pedofil Epstein naj bi izsiljeval Billa Gatesa

V ameriško javnost počasi, a vendarle pronicajo podatki o povezavah pokojnega pedofila Jeffreya Epsteina z znanimi in bogatimi osebnostmi. Wall Street Journal piše, je leta 2019 umrli finančnik soustanovitelja Microsofta in enega najbogatejših zemljanov Billa Gatesa izsiljeval zaradi domnevnega razmerja z rusko igralko bridža Milo Antonovo.

»Ljudje, ki poznajo zadevo«, so ameriškemu dnevniku poročali o srečanju Gatesa s tedaj nekaj več kot dvajsetletno žensko okrog leta 2010, Epstein pa je leta 2017 od Gatesa po elektronski pošti zahteval poplačilo za njen tečaj računalništva, ki ga je plačal sam. Ni ga mogel prepričati k sodelovanju pri milijardnem dobrodelnem skladu z banko JPMorgan Chase, za takšna bogataša nepomembna vsota pa naj bi bila grožnja Gatesu, da bo domnevno razmerje razkril svetu, če ne bosta še naprej sodelovala.

Jeffrey Epstein na zaporniški fotografiji s prve obsodbe pedofilije. Foto Handout/Afp

Kritiki spominjajo, da se je soustanovitelj Microsofta z newyorško-floridskim finančnikom srečeval po Epsteinovi obsodbi zaradi pedofilije, potoval naj bi tudi v njegovem zasebnem letalu, cinično imenovanem Lolita Ekspres. Wall Street Journal tudi razkriva, da je Epstein leta 2013 na srečanjih z norveškimi uradniki poskušal pridobiti Nobelovo nagrado za mir za Microsoftovega prvaka in njegova prizadevanja za izkoreninjenje otroške paralize.

Gatesova predstavnica za tisk je izjavila, da se je z Epsteinom srečeval le zaradi dobrodelnih namenov in ko se ni pustil prepričati v še za kaj drugega, mu je finančnik in nadobudni znanstvenik z le srednjo šolo neuspešno grozil. Največja ameriška banka JP Morgan Chase, zaradi katere naj bi se sprla, je tudi sama obtožena financiranja znanega pedofila, Deutsche Bank je za poravnavo tožbe na svoj račun plačala 75 milijonov dolarjev. V sedanji tožbi Deviških otokov Združenih držav so med drugimi omenjeni Googlova ustanovitelja Sergey Brin in Larry Page, nekdanji Disneyev prvak Michael Ovitz in izvršni direktor hotelov Hyatt Thomas Pritzker.

Melindo Gates so ob znancu že nekdanjega moža prevevali srhljivi občutki. Foto Elizabeth Frantz/Reuters

Jeffrey Epsein je okrog sebe rad zbiral znane in bogate ljudi, zdaj pa kaže, da je vsaj enega – Billa Gatesa – izsiljeval. Poznanstvo z njim in z mladimi dekleti, ki jih je potiskal v prostitucijo, je že prej končalo kraljevsko kariero britanskega princa Andrewa. Ko je Miami Herald poročal o številnih drugih sumih spolnih zlorab mladih deklet in njihovega siljenja k prostituciji, so Epsteina spet aretirali, a je med čakanjem na proces umrl v manhattanskem zaporu, po presoji mrliškega oglednika zaradi samomora. Nekaj dni pred svojo smrtjo je za rezervnega izvršitelja svoje oporoke imenoval Gatesovega znanstvenega svetovalca Borisa Nikolića, Zagrebčana, ki je ljubitelju bridža predstavil tri desetletja mlajšo rusko igralko. Nikolić je domneval, da je hotel Epstein za izvršitelja oporoke v resnici imenovati Gatesa, a bi bilo to preveč očitno, zato je izbral njega.

Jamie Dimon je najuspešnejši ameriški bankir, njegova JPMorgan Chase pa se mora zagovarjati zaradi financiranja Jefferya Epsteina. Foto Marco Bello/Reuters

Gatesu je zaradi prijateljevanja z Epsteinom propadel zakon z ženo Melindo, za katero je bil pedofilski finančnik poosebljeno zlo. V televizijskem intervjuju je povedala, da je imela po srečanju z njim nočne more, in da jo boli srce za mlade ženske, ki so mu bile izpostavljene. Zaradi poznanstva z Epsteinom se mora zagovarjati še veliko znanih in vplivnih Američanov od direktorja obveščevalne agencije Cia Williama Burnsa do odvetnice Bele hiše predsednika Baracka Obama Kathryn Ruemmler, znamenitega profesorja Noama Chomskyja, nekdanjega demokratskega finančnega ministra Larrya Summersa ter igralca in režiserja Woodyja Allena. Večina se zagovarja, da so pri njem iskali finančne nasvete in niso vedeli za njegove ogabne posle z mladoletnicami.