Španski premier Sánchez se je odločil, da ne bo odstopil

Negotovosti je konec. Španski premier Pedro Sánchez je po petdnevnem premisleku o svoji prihodnosti prekinil molk in sporočil, da ostaja na mestu predsednika vlada, ki ga zaseda od leta 2018. »Odločil sem se nadaljevati (...) s še večjo močjo, če je to mogoče,« je dejal v težko pričakovanem nagovoru. O tem je danes zjutraj že obvestil kralja Filipa VI.

Dvainpetdesetletni socialist, ki je lani nastopil svoj tretji mandat, je v sredo presenetil špansko javnost in politiko, tudi svoj najtesnejši krog, ko je v pismu napovedal, da si bo vzel premor od napovedanih obveznosti in razmislil, ali je smiselno vztrajati na čelu vlade.

Potezo brez precedensov je naznanil na isti dan, ko je sodišče sporočilo, da bo sprožilo preiskavo zoper njegovo ženo Begoño Gómez zaradi suma trgovanja z vplivom in korupcijo. Odločitev temelji na pritožbi organizacije s sumljivo zgodovino in vezmi s skrajno desnico Manos Limpias, ki se je sklicevala na poročanje nekaterih medijev, za katere ne jamčijo, da je verodostojno. Državno tožilstvo je medtem že predlagalo prekinitev preiskave.

»Gre za operacijo nadlegovanja in uničevanja po kopnem, morju in zraku, da bi me z napadom na mojo ženo politično in osebno oslabili,« je zapisal v pismu, objavljenem na družbenih omrežjih. »Nisem naiven. Zavedam se, da Begoñe ne obtožujejo zato, ker je storila kaj napačnega, saj vedo, da ni storila ničesar nezakonitega, ampak zato, ker je moja žena.« Za Sáncheza je bil to nov, skrajen poskus diskreditacije kosernativnih in skrajno desnih krogov, ki ga je napeljal k razmisleku o vztrajanju na premierskem položaju.

Španija se sooča z ostro ideološko in teritorialno polarizacijo, ki se je še poglobila potem, ko je, da bi ostal na oblasti, Sánchez katalonskim independentistom, vpletenim v nezakoniti referendum leta 2017, obljubil amnestijo.

Več sledi ...