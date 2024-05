Pedro Sánchez: Priznanje Palestine ni uperjeno proti Izraelu

Z današnjim dnem se Španija, Irska in Norveška pridružujejo okoli 140 članicam Združenih narodov, ki so že priznale Palestino. Trojica evropskih držav je potezo napovedala prejšnji teden, danes pa bo ta dokončno uveljavljena.

Španski premier Pedro Sánchez je »zgodovinski« korak pred sedežem vlade in njegovo rezidenco, ki navadno služijo za najavo pomembnejših odločitev, naznanil davi, tik pred začetkom rednega zasedanja ministrov. V izjavi za javnost je v angleščini in španščini ponovil, da priznanje ni uperjeno proti nikomur, še najmanj proti Izraelu, »prijateljskemu ljudstvu, ki ga spoštujemo in s katerim želimo imeti najboljše možne odnose«. Prav tako je socialist poudaril, da priznanje »pomeni kategorično zavrnitev Hamasa, ki nasprotuje rešitvi dveh držav«. Spomnil je še, da je Madrid takoj in z vso silo obsodil teroristične napade 7. oktobra.

Palestinska država, kot jo priznavajo Španija, Irska in Norveška, obsega Zahodni breg in Gazo, združeno pod Palestinsko nacionalno oblastjo z vzhodnim Jeruzalemom kot glavnim mestom. Mejne črte so tiste iz leta 1967, razen če se sprti strani dogovorita drugače.

»Delujemo v skladu s tem, kar se pričakuje od velike države, kot je Španija. Ne gre le za vprašanje zgodovinske pravičnosti, ampak je to edini način, da se premaknemo k rešitvi palestinske države, ki bo sobivala z državo Izrael v varnosti in miru,« je poudaril politik, ki je v zadnjih mesecih prevzel evropsko pobudo za priznanje Palestine.

Izrael se je nad odločitvijo trojice držav burno odzval že prejšnji teden. Zunanji minister Izrael Kac pa je nekaj minut po Sánchezovi izjavi za javnost danes na družbenem omrežju X španskega predsednika vlade obtožil, da je sokriv spodbujanja genocida nad judovskim ljudstvom in vojnih zločinov. ​Na drugi strani se je vodja palestinske oblasti na Zahodnem bregu Mahmud Abas zahvalil vladam v Oslu, Madridu in Dublinu za uradno priznanje njegove države, odločitev pa je označil za »pogumno«.

Španija, Norveška in Irska upajo, da bo njihova poteza k podobnemu koraku spodbudila tudi druge evropske države.