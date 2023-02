Peking kritičen do odziva medijev in politikov v ZDA na kitajski balon

Kitajska je danes obtožila ameriške medije in politike, da so domneve Pentagona, da je poslala vohunski balon nad severozahod ZDA, izkoristili za napade na Peking, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ameriški državni sekretar Antony Blinken je zaradi tega dogodka preložil za nedeljo načrtovani dvodnevni obisk v Pekingu.

Pred petkovo odločitvijo ameriškega državnega sekretarja o preložitvi obiska, ki naj bi sicer ublažil napetosti med državama, je Kitajska podala redko izjavo, v kateri je obžalovala dogodek, za nenamerni vstop svojega balona v ameriški zračni prostor pa okrivila veter. Kitajsko zunanje ministrstvo je zatrdilo, da gre za civilni balon za meteorološke raziskave.

Blinken je po odpovedi obiska dejanje Kitajske označil za neodgovorno in nesprejemljivo. V telefonskem pogovoru s kitajskim zunanjim ministrom Wangom Yijem je dejal, da je prisotnost balona v zračnem prostoru ZDA očitna kršitev suverenosti ZDA in jasna kršitev mednarodnega prava. V odzivu je kitajsko zunanje ministrstvo v današnji izjavi poudarilo, da »Kitajska ni nikoli kršila suverenosti ozemlja ali zračnega prostora nobene države« in da so »nekateri politiki in mediji v ZDA incident z balonom uporabili in izkoristili kot izgovor za napade in blatenje Kitajske«.

Po mnenju kitajskega ministrstva je ohranjanje komunikacijskih kanalov na vseh ravneh pomembno, »zlasti za mirno in zanesljivo reševanje nekaterih nepričakovanih situacij«.

V zvezi z Blinknovim obiskom pa so dodali, da »dejansko ne Kitajska niti ZDA uradno niso napovedale nobenega obiska«, čeprav so v ZDA obsežno poročali o njem.