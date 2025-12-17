Peking prebivalstvu: Rojevajte, država plača!

Stopnja rodnosti je zelo blizu enega otroka na žensko, zaradi česar je vse težje preprečevati upadanje prebivalstva.

Ta teden je Kitajska napovedala še eno olajšavo za pare, ki oklevajo, ali naj se odločijo za otroka ali ne. Od začetka prihodnjega leta bodo iz državne blagajne poravnali vse stroške poroda in spremljanja nosečnice pred prihodom otroka na svet. Gre za še en ukrep, s katerim poskušajo izboljšati nataliteto in preprečiti tisto, česar se bojijo razvojni strategi: da bo Kitajska prva država, ki se bo postarala, preden bo obogatela. Kitajska bi lahko bila prva država, ki se bo postarala, preden bo obogatela. Ni jasno, koliko denarja bo država skupno namenila za porodne stroške. Vzgoja otroka od rojstva do 18. leta Kitajce stane 64.000 evrov. Problem občutno manjšega števila novorojenih otrok je bil ena od pomembnih točk dnevnega reda konference o varnosti zdravja, ki je prejšnjo soboto ...