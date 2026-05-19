Peking se počuti kot središče sveta

Po ameriškem predsedniku Trumpu prihaja na obisk še ruski voditelj Vladimir Putin.

Obisk ruskega predsednika na Kitajskem je bil dogovorjen že pred časom, zato je težko reči, da je Vladimir Putin stal pred vrati, medtem ko sta kitajski partijski in državni voditelj Xi Jinping ter ameriški predsednik Donald Trump zlagala geostrateške legokocke. Pa vendar prihaja v kitajsko glavno mesto štiri dni zatem, ko ga je Trump zapustil, zato se ni mogoče izogniti primerjavi med tema obiskoma. Podrobnosti pogovorov med Trumpom in Xi Jinpingom še vedno niso znane. Odnosi z ZDA so za Kitajsko veliko bolj pomembni kot odnosi z Rusijo. Putinov obisk sovpada s 25. obletnico sporazuma o prijateljstvu. Za zdaj je težko reči, ali je bilo srečanje med Xi Jinpingom in Trumpom uspešno, saj v javnosti še niso znane podrobnosti njunega petkovega pogovora za zaprtimi vrati. Znano je samo, da je ...