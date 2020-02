Peking ukazal štirinajstdnevno karanteno za vse, ki se vračajo v mesto

Učitelji na Kitajskem nosijo zaščitne maske. FOTO: Kham Reuters

Na Kitajskem se še vedno borijo z vedno večjim številom obolelih z novim koronavirusom. V Pekingu so zato vse, ki se vračajo v mesto, odredili štirinajstdnevno karanteno. Če v to ne bodo privolili, bodo tvegali kazen. Za ta ukrep so se odločili, potem ko so v Egiptu potrdili prvi primer koronavirusa v Afriki. Bolezen se je tako pojavila že v 24 državah po vsem svetu.Število smrtnih žrtev se je povzpelo že nad 1500. Številni prebivalci kitajskih mest so podaljšali počitnice po novem letu, da bi tako preprečili še večji izbruh bolezni, poroča BBC. Kitajska prestolnica ima več kot 20 milijonov prebivalcev.Kitajske zdravstvene oblasti so danes potrdile novih 143 smrtnih žrtev, za zdaj se je število ustavilo pri 1523, a je pričakovati, da bo še naraslo. Potrdili so tudi 2641 na novo obolelih, skupaj naj bi jih bilo zdaj že 66.492.Predstavniki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) se bodo v teh dneh sestali in poskušali najti rešitev, kako zajeziti virus, ki so mu zdaj nadeli uradni naziv Covid-19. Posvetili se bodo tudi obolevnosti zdravstvenih delavcev. Za virusom jih je namreč zbolelo že več kot 1700.V skupini bo 12 mednarodnih strokovnjakov in prav toliko njihovih kitajskih kolegov. »Posebno pozornost bomo posvetili prenašanju virusa, resnosti bolezni in ukrepom, kako prenos čim hitreje zajeziti,« je po poročanju BBC dejal, izvršni direktor programa za nujne primere pri WHO. Samo na Kitajskem je za virusom umrlo že šest zdravstvenih delavcev. V Wuhanu sta okužena 1102 delavca, še 400 pa v drugih predelih province Hubei.»Odgovornost teh delavcev je res velika. Spopadajo se tudi s psihološkimi pritiski, saj je tveganje, da zbolijo za virusom, pri njih veliko,« je dejal, namestnik vodje kitajske zdravstvene komisije. Prenos virusa poskušajo zmanjšati z zaščitnimi maskami, razkuževanjem zaščitnimi očali in drugimi ukrepi. Nekateri so si celo obrili glave.Medtem se je koronavirus pojavil tudi v Afriki. Egiptovsko ministrstvo za zdravje je včeraj potrdilo prvi primer v njihovi državi. Šlo naj bi za tujega državljana, od kje prihaja, niso razkrili. Bolnika so dali v karanteno. Glede na vse tesnejše vezi s Kitajsko, pojav Covid-19 v Egiptu niti ni tako presenetljiv.S koronavirusom se borijo tudi v drugih državah. V Veliki Britaniji so predstavniki zdravstvenega ministrstva stopili v stik s približno stotimi udeleženci konference v Londonu, potem ko so eni osebi diagnosticirali okužbo s koronavirusom. Na Kitajskem so zaprli nekaj šol, a so oblasti zdaj sporočile, da se bodo otroci ponovno vrnili v šolske klopi.V Vietnamu so več tisoč oseb zaprli v karanteno, ko so v bližini prestolnice Hanoj potrdili 16 primerov okužbe. Rdeči križ je medtem pozval k omilitvi sankcij proti Severni Koreji, da bi v državo kot pripravo na morebitni izbruh bolezni lahko prenesli zaščitno opremo, testne komplete in zdravila.