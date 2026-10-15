Peking v ameriški kupčiji s Putinom vidi predvsem simboliko

Kitajska se je previdno odzvala na nedaven sporazum med predsednikoma Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom o izvozu 300.000 ton ruskega dizelskega goriva ter napovedi še večjih količin tega goriva, ki naj bi ga v kratkem poslali v ameriška skladišča. Kitajski analitiki niso prepričani, ali je ta poteza usmerjena predvsem v vmesne kongresne volitve, napovedane za 3. november, ali je to sporočilo Pekingu, da med Belo hišo in Kremljem, ko gre za ključna vprašanja oblasti, obstaja medsebojno razumevanje. V vsakem primeru bi lahko dizel – vsaj za kratek čas – postal simbol trikotnika, ki povezuje ZDA, Rusijo in Kitajsko. Kitajski analitiki nimajo enotnega mnenja o tem, kaj se skriva za dogovorom. Se bodo Trump, Xi in Putin srečali ob robu zasedanja Apeca? Kitajska si hoče vnaprej zagotoviti ...