Peking v ameriški kupčiji s Putinom vidi predvsem simboliko

Z vidika azijske velesile posel med voditeljema ZDA in Rusije potrjuje prepričanje, da sankcije ne vodijo do premostitve krize.
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Ameriški predsednik Donald Trump in ruski voditelj Vladimir Putin avgusta lani med srečanjem v Anchorageu na Aljaski. FOTO: Jeenah Moon/Reuters
Kitajska se je previdno odzvala na nedaven sporazum med predsednikoma Donaldom Trumpom in Vladimirjem Putinom o izvozu 300.000 ton ruskega dizelskega goriva ter napovedi še večjih količin tega goriva, ki naj bi ga v kratkem poslali v ameriška skladišča. Kitajski analitiki niso prepričani, ali je ta poteza usmerjena predvsem v vmesne kongresne volitve, napovedane za 3. november, ali je to sporočilo Pekingu, da med Belo hišo in Kremljem, ko gre za ključna vprašanja oblasti, obstaja medsebojno razumevanje. V vsakem primeru bi lahko dizel – vsaj za kratek čas – postal simbol trikotnika, ki povezuje ZDA, Rusijo in Kitajsko.
Kitajski analitiki nimajo enotnega mnenja o tem, kaj se skriva za dogovorom.
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