Peking za grožnjo Tajvanu potrebuje podporo sosed

Takoj zatem, ko se je Kitajska minuli četrtek in petek urila v vojaškem obkoljevanju Tajvana in jasno pokazala, koliko bi lahko ogrozila svobodno plovbo in prehod blaga, vrednega okoli 5000 milijard dolarjev, je njen premier Li Qiang včeraj pozval Južno Korejo in Japonsko, naj ostaneta v prvih vrstah globalizacije in se odrečeta protekcionizmu.

Na srečanju Li Qianga z južnokorejskim predsednikom Jun Sok Jolom in japonskim premierom Fumiem Kišido, ki je včeraj potekalo v Seulu, je bil govor tudi o Tajvanu, glavna tema pa je bilo sodelovanje med tremi sosedami, in to tako trgovinsko kot tehnološko, pa tudi strateško, na katerem temelji območna stabilnost.