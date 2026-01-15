Peking za rekordni presežek krivi ZDA

Če trgovinsko vojno med največjima gospodarstvoma na svetu razdelimo na runde, tako kot pri boksu, je treba povedati, da je lani rundo nesporno dobila Kitajska. To je razvidno iz statističnega poročila, ki je bilo objavljeno včeraj in po katerem je kitajski zunanjetrgovinski presežek lani dosegel zgodovinski rekord: 1200 milijard dolarjev.

Do zdaj še nobena država ni imela tako velikega presežka v blagovni menjavi s svetom. Toda kitajski uspeh je še veliko pomembnejši, ker je ta država 20-odstotno povečanje zunanjetrgovinskega presežka v primerjavi z letom 2024 ustvarila pod pritiski ameriških carin, sankcij in različnih drugih blokad, katerih posledica je bila zgolj 19,5-odstotno znižanje kitajskega izvoza na ameriški trg, ne pa tudi upočasnitev kitajskega gospodarskega stroja.