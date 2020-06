Pekinški sev bolj nalezljiv od wuhanskega

Pred športnim središčem v pekinški ulici Dongdan se je ta teden vila dolga vrsta. Eni so potrpežljivo čakali, drugi so se prerivali in prepirali. Vsi so hoteli čim prej priti na vrsto za test polimerske verižne reakcije (PCR), ki bo pokazal, ali imajo v sebi virus sars-cov-2.Če bo rezultat negativen, bodo lahko živeli skorajda normalno in celo obiskali Državni muzej na vzhodni strani Trga nebeškega miru. Trenutno je to verjetno edina ustanova na svetu, ki prodaja vstopnice samo obiskovalcem z negativnim rezultatom testiranja na koronavirus.Negativni rezultat je nujen tudi za potovanja zunaj Pekinga pa tudi številne druge sicer ...