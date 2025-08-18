  • Delo d.o.o.
    Svet

    Peklenski avgust na Iberskem polotoku

    Španija se po besedah obrambne ministrice Margarite Robles spoprijema s požarno situacijo brez primere.
    Razmere so najbolj zaostrene v Galiciji, kjer je prizadeta skoraj desetina province Ourense. FOTO: Miguel Riopa/AFP
    Razmere so najbolj zaostrene v Galiciji, kjer je prizadeta skoraj desetina province Ourense. FOTO: Miguel Riopa/AFP
    Gašper Završnik
    18. 8. 2025 | 18:19
    18. 8. 2025 | 18:26
    4:10
    Severozahodni del Španije še naprej pustošijo siloviti požari. Razmere so najbolj zaostrene v Galiciji, kjer je prizadeta skoraj desetina province Ourense, in avtonomni skupnosti Kastilija in Leon, o prostrani zogleneli pokrajini so poročali tudi iz Estremadure na zahodu države. Vročinski val skoraj nad celotno državo vztraja od začetka meseca, je ustvaril idealne pogoje za širjenje ognja. V zadnjih dneh so zublji uničili več kot 100.000 hektarov površin.

    Zakaj gori Španija?

    Danes popoldne je v Španiji divjalo približno 40 požarov, med katerimi je bilo po besedah ministrice za okoljski prehod Sare Aagesen 23 posebno nevarnih in zahtevnih za obvladovanje, zlasti v Galiciji ter Kastilji in Leonu. Ogenj se je med drugim razširil na južna pobočja gorovja Picos de Europa, oblasti so morale zapreti del Jakobove poti, že več dni je prekinjen železniški promet med Madridom in Vigom.

    FOTO: Miguel Riopa/Afp
    FOTO: Miguel Riopa/Afp

    Na tisoče ljudi je bilo evakuiranih, iz Kastilje in Leona so v nedeljo zvečer poročali o novi, že četrti smrtni žrtvi med gasilci. »Ljudje so na robu moči […] Terenske ekipe skoraj nimajo počitka in delajo v zelo slabih razmerah,« je za El País poudaril eden izmed gasilcev.

    Razmere na terenu

    Spoprijemanje s požari je v pristojnosti avtonomnih skupnosti, poleg regionalnih gasilcev je na terenu tudi 1400 pripadnikov vojaške enote za izredne razmere (UME) ter več tisoč pripadnikov vojske, civilne garde in policije. Španiji so pri spopadanju s požari priskočile na pomoč Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska, Slovaška, Češka in Finska, ki so oziroma bodo na Iberski polotok poslale tudi štiri letala canadair, dva helikopterja, intervencijska vozila in več gasilcev ter izvidniških enot.

    »Soočamo se s požarno situacijo, kakršne še nismo doživeli. Enota UME v dvajsetih letih ni bila priča čemu podobnemu,« je za radijsko postajo Cadena Ser je danes dejala obrambna ministrica Margarita Robles in dodala, da situacije ne bo mogoče obvladati, dokler vročinski val ne bo popustil. »Med številnimi žarišči se mnoga znova razplamtijo, čeprav so bila že razglašena za pogašena.«

    FOTO: Miguel Riopa/Afp
    FOTO: Miguel Riopa/Afp

    Konec vročinskega vala

    Temperature v Španiji so bile zadnja dva tedna občutno nad sezonskim povprečjem. Na šestih vremenskih postajah nacionalne meteorološke agencije Aemet so v nedeljo, denimo, izmerili več kot 45 stopinj Celzija, na 19 več kot 44, na 221 postajah je živo srebro preseglo 40 stopinj Celzija. V prihodnjih dneh naj bi vročina vendarle nekoliko popustila. »Vročinski val se bo danes končal. S šestnajstimi dnevi je tretji najdaljši po tistih iz let 2015 in 2022,« je dopoldne dejal Francisco Javier Rodríguez iz Aemeta. Dodal je, da bodo na severozahodu države temperature občutno padle, povečala se bo tudi relativna vlažnost zraka, kar bi lahko olajšalo delo gasilcem, še naprej pa bi lahko povzročal težave veter.

    Dramatični prizori prihajajo tudi s Portugalske. FOTO: Patricia De Melo Moreira/Afp
    Dramatični prizori prihajajo tudi s Portugalske. FOTO: Patricia De Melo Moreira/Afp

    Čeprav se je do konca julija zdelo drugače, se bo letošnje poletje zapisalo v zgodovino kot eno od najhujših, kar zadeva gozdne požare. Po ocenah evropskega informacijskega sistema za gozdne požare je v Španiji ogenj letos opustošil 344.000 hektarov površin. Skrb vzbujajoče številke prihajajo tudi iz Portugalske, kjer naj bi na leto zublji uničili 216.200 hektarov zemljišč, kar je štirikrat več od povprečja za isto obdobje med letoma 2006 in 2024. V požarih sta doslej umrla dva človeka.

