Pelikan revolucija že skoraj mesec dni trese Edija Ramo

Edi Rama, šef albanske vlade, mednarodnemu tisku dopoveduje, da ni boter, ki stoji za vseobsegajočo korupcijo in organiziranim kriminalom v državi. Vse pa se je začelo z netransparentno zamislijo o turistični investiciji v edini albanski otok, ki bi jo financiral Jared Kushner, zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Albanci so včeraj znova napolnili ulice med nacionalnim shodom proti korupciji, s katerim zahtevajo sestop predsednika vlade Edija Rame. To je bil že 28. zaporedni dan v nizu shodov, ki so se začeli, ko so začeli ograjevati prostor na zavarovanem območju Zvërnec na jugu države.

Sprva so protestirala okoljska združenja, ko pa so enega od protestnikov odpeljali zasebni varnostniki in ga pretepli pred državno policijo, se je protest razširil kot poletni požar. »To lahko imenujemo iskra protesta, ki je nato dobil veliko spodbude na družbenih omrežjih,« je za Delo pojasnil albanski politični analitik Ben Andoni. Zavarovano območje Zvërnec je območje, kjer poleg flamingov živijo še številne druge redke ptice. Načrt Jareda Kushnerja je, da bi Sazan, edini otok v Albaniji in laguno Zvërnec spremenili v turistično letovišče.

V protest je že vključena tudi albanska diaspora in dobil je simbolično ime »revolucija flamingov. FOTO: Florion Goga/ Reuters

Revolucija flamingov

Dan po incidentu se je protest, ki se je začel kot običajen okoljski protest, preselil v prestolnico Tirano. Iz dneva v dan pa je bil večji. Od prvih zahtev po razveljavitvi zakona o zavarovanih območjih, zakona o strateških naložbah in zakona »o gorskem paketu« je bilo po nekaj dneh jasno, da je tarča nezadovoljstva vlada Edija Rame. »V protest je že vključena tudi albanska diaspora in dobil je simbolično ime »revolucija flamingov«. Premier Rama je izgubil živce. Za to, da njegova politika ni razumljena, je začel kriviti vplivneže in algoritem družbenih omrežij,« pojasnjuje Ben Andoni. Po njegovi oceni pa so Ramovo škodljivo upravljanje in pomanjkanje jasnega gospodarskega modela, organizirani kriminal in izjemno obsežna korupcija edino gorivo tega protesta.