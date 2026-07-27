Pipenbaher o razpokah na Pelješkem mostu: grožnja trajnosti, ne nosilnosti

Pelješki most, eden najpomembnejših infrastrukturnih projektov na Hrvaškem, bo po približno 50 mesecih od odprtja deležen obsežnejše odprave pomankljivosti, poroča Jutarnji list. Po napovedih podjetja Hrvatske ceste naj bi se dela začela oktobra, razlog zanje pa so razpoke v površinskem sloju betona na pilonih mostu.

Po poročanju hrvaških medijev so razpoke globoke od 3,5 do šest centimetrov. Ker je zaščitni sloj betona, ki varuje glavno armaturo pilonov, debel od 3,5 do sedem centimetrov, obstaja tveganje, da bi voda in sol sčasoma prodrli do armature ter povzročili korozijo. V nekaterih razpokah sta že prisotni vlaga in voda. Brez pravočasne odprave bi lahko začeli deli betona odpadati na vozišče.

Kot pojasnjuje slovenski inženir Marjan Pipenbaher, ki je projekt tudi zasnoval, so razpoke nastale zaradi »plastičnega krčenja betona. Potem, ko so piloni zabetonirani, jih je potrebno ustrezno zaščititi pred soncem in vetrom, da se prepreči izhlapevanje vode iz površine betona. Če površine niso ustrezno zaščitene, ali pa se hiti z gradnjo, se izsušujejo, kar privede do omenjenih razpok.«

Ob tem dodaja: »Z izvajalcem smo bili dogovorjeni, da bo pomankljivost odpravljena že leta 2022, po otvoritvi mostu. Zdaj pa je dogovorjeno, da bosta investitor in izvajalec z odpravo razpok začela po koncu turistične sezone, predvidoma oktobra.«

Zaščitni betonski sloj na pilonih bodo najprej odstranili z metodo hidrodemoliranja, nato pa bodo izvedli novo betoniranje zaščitnega sloja, ki bo dodatno ojačan z ogljikovimi vlakni.

Poleg prometnega pomena je prispeval k razvoju gospodarstva, turizma in izboljšanju kakovosti življenja lokalnega prebivalstva. FOTO: Božo Radić/Cropix

Predvidena odprava pomankljivosti je namenjena odpravi površinskih poškodb in preprečevanju nadaljnjega propadanja konstrukcije. Doslej ni bilo navedb, da bi razpoke ogrožale nosilnost ali splošno varnost mostu, vendar strokovnjaki poudarjajo, da je preventivno ukrepanje ključno za zagotavljanje dolgoročne trajnosti objekta.

Enako zagotavlja tudi Pipenbaher: »Gre za razpoke, ki ne ogrožajo nosilnosti mostu. Potrebno jih je odpraviti predvsem zato, da ni ogrožena trajnost mostu.«

Pelješki most je dolg približno 2,4 kilometra in povezuje celinski del Hrvaške s polotokom Pelješcem, s čimer omogoča neposredno cestno povezavo juga države brez prečkanja ozemlja Bosne in Hercegovine. Od slovesnega odprtja 26. julija 2022 je bistveno izboljšal prometno povezanost regije ter olajšal potovanje prebivalcem in turistom. Most velja tudi za pomemben gradbeni dosežek. Zasnovan je bil tako, da omogoča varen prehod ladij pod mostom ter prenese močne vetrove in potrese, značilne za območje južne Dalmacije. Poleg prometnega pomena je prispeval k razvoju gospodarstva, turizma in izboljšanju kakovosti življenja lokalnega prebivalstva.

Gradnjo mostu je izvedlo kitajsko gradbeno podjetje China Road and Bridge Corporation (CRBC), ki je bilo izbrano na mednarodnem razpisu leta 2018. Gradnja se je začela julija istega leta. Investitor so bile Hrvatske ceste, približno 85 odstotkov upravičenih stroškov gradnje je bilo financiranih iz sredstev Evropske unije.