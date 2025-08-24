Pentagon blokiral uporabo ameriških raket dolgega dosega za napade v Rusiji

Pentagon Ukrajini od pozne pomladi preprečuje uporabo ameriških raket dolgega dosega Atacms za napade na cilje v Rusiji, poroča Wall Street Journal. Ukrep naj bi bil del prizadevanj administracije Donalda Trumpa, da bi ruskega predsednika Vladimirja Putina spodbudila k mirovnim pogovorom.

Po navedbah dveh ameriških uradnikov je Ukrajina vsaj enkrat zaprosila za dovoljenje za uporabo sistema Atacms, a je bila prošnja zavrnjena v okviru posebnega pregleda, ki ga je uvedel namestnik obrambnega ministra Elbridge Colby. Ta določa, kako se lahko uporabljajo ameriška orožja dolgega dosega ter sistemi evropskih zaveznikov, ki temeljijo na ameriških obveščevalnih podatkih in komponentah.

Omejitve naj bi veljale tudi za britanske rakete Storm Shadow, ker da temeljijo na ameriških ciljih. Po poročanju časnika ima o uporabi raket Atacms tako vedno končno besedo ameriški obrambni minister Pete Hegseth.

Prejšnja Bidenova administracija je novembra lani Ukrajini dovolila uporabo raket za napade na rusko ozemlje, potem ko so se v vojno vključile severnokorejske čete. Trump pa je že pred inavguracijo januarja v intervjuju za revijo Time poudaril, da je bila ta odločitev napaka, saj po njegovem mnenju prispeva k nevarni eskalaciji vojne.

Nejasno ostaja, ali trenutni mehanizem pomeni uradno spremembo ameriške politike, ob tem da ZDA vse strožje nadzirajo dobavo orožja Ukrajini tudi zaradi lastnih omejenih zalog.

Bela hiša je v odzivu sporočila, da Trump »jasno poudarja, da se mora vojna v Ukrajini končati« in da »ni sprememb v vojaški drži ZDA«. Trump pa je prejšnji teden dodal, da Ukrajina Rusije ne more premagati, dokler ji ni dovoljeno napadati na njenem ozemlju.

Kljub zadržkom do raket dolgega dosega so ZDA prejšnji mesec odobrile prodajo 3350 raket Erams z dosegom do 400 kilometrov, a pod pogojem, da njihov nakup financirajo evropske države.