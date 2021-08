Pentagon glede Afganistana še vedno v pomirjujočih tonih

Talibani nadzorujejo dve tretjini ozemlja

»Kabul ni v položaju, da bi bil neposredno ogrožen«, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP izjavil tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby. FOTO: Alex Wong/Getty Images/AFP

Življenje v Kabulu. Joe Biden je odredil, da se vanj vrne 3000 ameriških vojakov, a z nalogo, da se evakuira veleposlaništvo in afganistanske sodelavce in zaveznike. FOTO: Wakil Kohsar/AFP

O prekinitvi umika ne razmišljajo

Begunci s severa države v Kabulu. FOTO: Wakil Kohsar/AFP

V ameriškem obrambnem ministrstvu skušajo po hitrem napredovanju talibanov v Afganistanu pomiriti skrbi in zagotavljajo, da prestolnica Kabul ni neposredno ogrožena, jo pa skušajo talibani izolirati. Podobno taktiko so uporabili tudi pri drugih glavnih mestih pokrajin – najprej so jih obkolili, nato pa zavzeli, pogosto brez boja.Vendar pa »Kabul ni v položaju, da bi bil neposredno ogrožen«, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP izjavil tiskovni predstavnik PentagonaTalibani so v četrtek zavzeli drugo in tretje največje mesto v državi po Kabulu, Kandahar in Herat. V tednu dni silovite ofenzive je padlo tudi več drugih prestolnic afganistanskih pokrajin – skupno 18 od 34. Po nekaterih navedbah nadzorujejo že dve tretjini ozemlja. Približujejo se tudi Kabulu.V Pentagonu priznavajo, da so zaskrbljeni zaradi položaja na terenu, vendar pa poudarjajo, da so v ZDA verjeli, da je afganistanska vojska sposobna zagotavljati varnost v državi. »Z veliko zaskrbljenostjo spremljamo hitrost, s katero napredujejo talibani in s kako malo odpora se soočajo,« je dejal Kirby.»Želimo si videti vojaško vodenje, ki je potrebno na terenu,« je dejal in dodal, da bodo na koncu Afganistanci odločili, kaj si želijo.Ne glede na dogajanje na terenu pa v ZDA zaenkrat ne razmišljajo, da bi prekinili umikanje svojih sil iz Afganistana. Predsednikje sicer odredil, da se v Kabul vrne 3000 vojakov, a z nalogo, da se evakuira veleposlaništvo in afganistanske sodelavce in zaveznike.Vojaki naj bi v Kabul prispeli do nedelje, osebje veleposlaništva pa je dobilo ukaz, naj uniči vso občutljivo dokumentacijo in stvari, vključno z zastavami, ki bi jih talibani lahko uporabili v propagandne namene, še poroča AFP.