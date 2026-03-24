Pentagon izgubil na sodišču, novinarje zdaj seli v prizidek, ki ga (še) ni

Ameriško ministrstvo za obrambo je po porazu na sodišču, ki je minuli teden razveljavilo lani uvedene omejitve dostopa za novinarje in medije, ukinilo medijske pisarne znotraj Pentagona in jih preselilo v prizidek, ki ga še ni. Ameriški mediji to označujejo kot kršitev sodne odločitve.

Del Pentagona, znan kot koridor za novinarje, ki so ga desetletja uporabljali za poročanje o ameriški vojski, se bo zaprl, je povedal tiskovni predstavnik ministrstva Sean Parnell. Novinarji bodo sčasoma lahko delali iz prizidka zunaj stavbe, ki bo po njegovih besedah na voljo, ko bo pripravljen. Ni pa pojasnil, kdaj naj bi se to zgodilo, poroča televizija ABC.

Številni mediji so predali akreditacije in zapustili Pentagon, ostali so večinoma le vladi naklonjeni mediji. FOTO: Win Mcnamee/Afp

Združenje dopisnikov iz Pentagona je sporočilo, da gre za jasno kršitev odločitve sodišča iz prejšnjega tedna. »Sprašujemo se, zakaj se Pentagon v tako pomembnem trenutku odloča za omejevanje svoboščin tiska, ki pomagajo pri obveščanju vseh Američanov,« je sporočilo združenje.

Obrambni minister Pete Hegseth se je lani odločil, da bodo lahko dopisniki iz Pentagona poročali le o uradnih informacijah, sicer bodo izgubili akreditacije. Številni mediji so zato predali akreditacije in zapustili Pentagon, ostali so večinoma le vladi naklonjeni mediji.

Časnik New York Times je vložil tudi tožbo in zvezni sodnik Paul Friedman je prejšnji teden odločil, da so bile omejitve povsem v nasprotju z ameriško ustavo. Politika Pentagona je po njegovi oceni zasnovana tako, da izloči neželene novinarje in jih nadomesti s tistimi, ki so pripravljeni služiti vladi, kar je jasen primer nezakonite diskriminacije na podlagi stališč. Pentagonu je ukazal vrnitev akreditacij in normalizacijo stanja.

Politika Pentagona je zasnovana tako, da izloči neželene novinarje in jih nadomesti s tistimi, ki so pripravljeni služiti vladi, kar je jasen primer nezakonite diskriminacije na podlagi stališč, je ugotovil sodinik Friedman. FOTO: Phil Stewart/Reuters

Parnell pa je dejal, da se ministrstvo za obrambo s sodbo ne strinja in bo vložilo pritožbo.

V skladu z najnovejšimi pravili bodo novinarji sicer še vedno imeli dostop do Pentagona za novinarske konference in intervjuje, ki jih bo organizirala ekipa za odnose z javnostmi na ministrstvu.