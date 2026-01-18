Pentagon načrtuje napotitev 1500 vojakov v Minnesoto

FOTO: Seth Herald Reuters

Obrambno ministrstvo ZDA načrtuje napotitev približno 1500 vojakov v zvezno državo Minnesoto, kjer so se v soboto nadaljevali protesti proti ukrepom zvezne Službe za priseljevanje in carine (Ice), poročajo ameriški mediji.

Pentagon je odredil približno 1500 vojakom, naj se pripravijo na morebitno napotitev v Minnesoto, če se bo nasilje v državi stopnjevalo, poroča Washington Post.

Odločitev sledi grožnji ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je v četrtek Minnesoti zagrozil z uporabo zakona o vstaji iz leta 1807, v skladu s katerim lahko predsednik v zvezno državo napoti oborožene sile, da zadušijo morebiten upor.

V soboto so se v Minneapolisu nadaljevali protesti proti nasilju Ice. Ti so izbruhnili, potem ko je pred desetimi dnevi agent Ice v glavo ustrelil in ubil 37-letno Renee Nicole Good. Protestniki zahtevajo umik zveznih organov pregona iz mesta in vlado predsednika Trumpa obtožujejo kršenja ustavnih pravic državljanov.

V bližini mestne hiše se je zbralo več sto demonstrantov, ki so protestirali proti prisotnosti zveznih agentov v mestu in racijam, ki jih izvajajo proti priseljencem. Skandirali so slogane in nosili transparenta, s katerimi so jih pozivali, naj zapustijo mesto.