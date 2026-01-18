  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Pentagon načrtuje napotitev 1500 vojakov v Minnesoto

    V soboto so se v Minneapolisu nadaljevali protesti proti nasilju agentov Ice.
    Protesti so se razplamteli, potem ko je agent Ice ubil 37-letno Renee Good. FOTO: Angelina Katsanis Reuters
    Galerija
    Protesti so se razplamteli, potem ko je agent Ice ubil 37-letno Renee Good. FOTO: Angelina Katsanis Reuters
    STA
    18. 1. 2026 | 10:05
    FOTO: Seth Herald Reuters
    FOTO: Seth Herald Reuters
    Obrambno ministrstvo ZDA načrtuje napotitev približno 1500 vojakov v zvezno državo Minnesoto, kjer so se v soboto nadaljevali protesti proti ukrepom zvezne Službe za priseljevanje in carine (Ice), poročajo ameriški mediji.

    Pentagon je odredil približno 1500 vojakom, naj se pripravijo na morebitno napotitev v Minnesoto, če se bo nasilje v državi stopnjevalo, poroča Washington Post.

    Odločitev sledi grožnji ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je v četrtek Minnesoti zagrozil z uporabo zakona o vstaji iz leta 1807, v skladu s katerim lahko predsednik v zvezno državo napoti oborožene sile, da zadušijo morebiten upor.

    V soboto so se v Minneapolisu nadaljevali protesti proti nasilju Ice. Ti so izbruhnili, potem ko je pred desetimi dnevi agent Ice v glavo ustrelil in ubil 37-letno Renee Nicole Good. Protestniki zahtevajo umik zveznih organov pregona iz mesta in vlado predsednika Trumpa obtožujejo kršenja ustavnih pravic državljanov.

    V bližini mestne hiše se je zbralo več sto demonstrantov, ki so protestirali proti prisotnosti zveznih agentov v mestu in racijam, ki jih izvajajo proti priseljencem. Skandirali so slogane in nosili transparenta, s katerimi so jih pozivali, naj zapustijo mesto.

    Premium
    Nedelo
    Alejandro Peña Esclusa

    Za rešitev tega, kar se dogaja v Venezueli, potrebujete letalonosilko

    Z venezuelskim publicistom smo se pogovarjali o rojstvu, delovanju in koncu režima, ki je njegovi državi vladal več kot četrt stoletja.
    Gorazd Utenkar 18. 1. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Tragično

    V požaru v okolici Ptuja umrl otrok

    Še en otrok je bil v požaru hudo poškodovan, so sporočili iz policije.
    18. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
