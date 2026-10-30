Pentagon načrtuje smrt Trumpovega rekordnega vojaškega proračuna

Pentagon se potihoma pripravlja na 400-milijardno zmanjšanje vojaškega proračuna predsednika ZDA Donalda Trumpa, saj uradniki spoznavajo, da je predsednikova rekordna zahteva dejansko mrtva. Trumpova administracija je kongres pozvala k ogromni naložbi v vojsko v višini 1500 milijard dolarjev – največji v zgodovini, s katero bi obnovili zaloge orožja in uresničili Trumpove sanje o vsem, kar si je zamislil, od obsežnega raketnega ščita do flote bojnih ladij na jedrski pogon.

Vendar Pentagon in kongresni odbori za porabo pripravljajo manjši obrambni proračun v višini 1100 milijard dolarjev, so bruseljskemu Politicu zaupali predstavnik ameriške obrambne industrije, dva nekdanja uradnika in še ena oseba, ki je dobro seznanjena z zadevo. Načrtovanje nižjega proračuna – ki je v nasprotju s tem, kar javno razglašajo predstavniki administracije – je jasen znak političnih težav, s katerimi se bodo soočili republikanci po vmesnih volitvah.

»Pentagon tega ne more priznati,« je dejal eden od Politicovih virov, ki je seveda želel ostati neimenovan.

Administracija je obrambni proračun zasnovala v okviru posebnega parlamentarnega postopka v ameriškem kongresu, imenovanem proračunska sprava. FOTO: Saul Loeb/AFP

Administracija je obrambni proračun brez primere zasnovala v okviru posebnega parlamentarnega postopka v ameriškem kongresu, imenovanem proračunska sprava, ki omogoča hitrejši sprejem zakonov o proračunu, davkih in zgornji meji določenega javnega dolga. To bi republikanskim kongresnikom omogočilo, da k 1150 milijard dolarjev vrednemu obrambnemu proračunu dodajo 350 milijard dolarjev kljub ugovorom demokratov.

Zdaj načrtovalci v Pentagonu ocenjujejo, katerim obrambnim programom bodo morali dati prednost zaradi zmanjšanega financiranja. »Nihče od njih ne pričakuje niti približno 1500 milijard,« je povedal eden od Politicovih virov: »Vsekakor delajo načrte [za manjše izdatke], ki nikakor ne bodo blizu 1500 milijardam.«

Bela hiša je Politicova vprašanja preusmerila na Pentagon, ki pa se ni odzval na prošnjo za komentar.

Pentagon (na fotografiji) in kongresni odbori za porabo pripravljajo manjši obrambni proračun v višini 1100 milijard dolarjev. FOTO: Anna Moneymaker/Getty Images/AFP

Zmanjšanje predvidenega proračuna bi lahko oviralo prizadevanja obrambnega ministrstva za nabavo novih orožnih platform, sklenitev novih sporazumov z obrambno industrijo ali celo nadaljevanje obstoječih programov.

To bi lahko vplivalo tudi na to, kako hitro lahko ZDA obnovijo zaloge orožja, ki jih je močno izčrpala iranska vojna. Najnovejše ocene Pentagona kažejo na vsaj 47 milijard dolarjev stroškov, povezanih s konfliktom, pri čemer največji delež – 29 milijard dolarjev – odpade na nadomestitev ključnih zalog streliva.

Administracija brez alternativnih načrtov

Direktor urada za upravljanje in proračun Russ Vought je ta mesec poudaril, da »ne načrtujemo neuspeha«. Dejal je, da administracija ni pripravila alternativnih načinov za financiranje ključnih programov Pentagona, če kongres ne bo podprl predloga Bele hiše.

Vendar pa so notranji spori med republikanci v obeh domovih kongresa že ogrozili možnosti za sprejetje katerega koli dela celotnega paketa, vrednega 1500 milijard dolarjev. Vodilni republikanci v senatu so opozorili, da nimajo dovolj glasov za sprejetje proračunskega paketa, ki bi ga podprla le njihova stranka. Republikanci v predstavniškem domu pa so zagrozili, da bodo glasovanje pogojevali z zahtevami glede zunanje politike administracije in njene nepripravljenosti, da za vojsko nameni več sredstev.

Direktor urada za upravljanje in proračun Russ Vought je »ne načrtuje neuspeha«; alternative menda niti nima. FOTO: Al Drago/Reuters

»Republikanci so vse bolj jezni na administracijo zaradi vprašanj obrambe,« je dejal Politicov vir. »Malo verjetno je,« je dodal, »da bi prišlo do česa drastičnega, kot je proračun v vrednosti 1500 milijard dolarjev.«

Zakonodajalci se bodo prihodnji mesec vrnili v Washington, kjer bodo imeli do konca leta na voljo manj kot pet delovnih tednov za uresničitev številnih ciljev. Če bodo demokrati prihodnji teden prevzeli nadzor nad enim ali obema domovoma kongresa, bodo imeli republikanci na voljo manj kot dva meseca, da uveljavijo svoje prednostne naloge.