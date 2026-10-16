Objava politično občutljivega poročila o napadu na šolo šele po volitvah

Ameriško obrambno ministrstvo je objavo poročila o preiskavi februarskega smrtonosnega napada na osnovno šolo v iranskem Minabu menda odložilo do konca novembrskih kongresnih volitev v ZDA. Kakor je poročala tiskovna agencija Bloomberg, se je notranja preiskava Pentagona končala že pred meseci, vendar naj bi bilo njeno razkritje politično občutljivo za vlado predsednika Donalda Trumpa.

V napadu z ameriškimi manevrirnimi raketami tomahawk na šolo 28. februarja letos je umrlo več kot 150 ljudi, med njimi več kot 120 deklic. Po dosedanjih ugotovitvah je menda šlo za eno najhujših napak pri ameriških vojaških posredovanjih v zadnjih desetletjih.

Po navedbah ameriških medijev je preiskava odgovornost za napad domnevno povezala z napačnimi obveščevalnimi podatki, zastarelimi satelitskimi posnetki in pretiranim zanašanjem na orodja umetne inteligence pri izbiri ciljev. Starejši posnetki menda niso upoštevali, da je bila šola že pred leti z obzidjem ločena od sosednje baze iranske revolucionarne garde.

Po navedbah ameriških medijev naj bi preiskava odgovornosti za napad povezala z napačnimi obveščevalnimi podatki, zastarelimi satelitskimi posnetki in pretiranim zanašanjem na orodja umetne inteligence pri izbiri ciljev. Na arhivski fotografiji ruševine šole v Minabu. FOTO: Atta Kenare/AFP

Predstavniki ameriškega obrambnega ministrstva se zaradi odlašanja z objavo soočajo s kritikami zakonodajalcev in organizacij za človekove pravice, ki zahtevajo večjo preglednost in odgovornost za smrt civilistov.

Več kot 70 demokratskih kongresnikov in senatorjev je 8. oktobra od obrambnega ministra Peta Hegsetha zahtevalo pojasnila o civilnih žrtvah ameriških operacij v Iranu, vključno z napadom na šolo. V kongresu obravnavajo tudi predloge, ki bi Pentagon zavezali k predložitvi končnega poročila o napadu.