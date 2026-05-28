Pentagon: napadi so obrambni, Iran odgovarja z raketami na Kuvajt

ZDA so izvedle nove napade na Iran, po poročanju tujih medijev so ciljale na vojaški objekt v pristanišču Bandar Abas in sestrelile iranske brezpilotnike, čemur je sledil iranski povračilni napad na ameriško letalsko oporišče v Kuvajtu.
»Ti napadi so bili premišljeni, zgolj obrambni in namenjeni ohranjanju premirja,« je za Reuters izjavil neimenovani ameriški uradnik.
Dve uri pozneje je iranska državna radiotelevizija IRIB poročala, da je Revolucionarna garda v povračilu za napade ciljala na ameriško oporišče v Kuvajtu. Kuvajtska vojska je malo pred 6. uro zjutraj potrdila, da njena zračna obramba prestreza sovražne raketne in brezpilotne letalnike.
Američani so podobno že v torek zjutraj napadli izstrelišča raket in iranske čolne, ki so skušali polagati mine, kot je sporočilo centralno poveljstvo ZDA. Tudi takrat so trdili, da premirje še vedno velja.
Izrael je v sredo izdal dva poziva k evakuaciji prebivalcev na jugu Libanon. V prvem je pozval k evakuaciji na območju mesta Tir, v katerem živi približno 200.000 ljudi, v drugem pa k umiku severno od reke Zahrani, saj da vsa območja južno od reke veljajo za bojna območja.
Izraelska vojska je v sredo sporočila, da je ta teden napadla približno 550 ciljev Hezbolaha v Libanonu. V Libanonu sicer od 17. aprila velja prekinitev ognja, ki pa jo kršita obe strani.
