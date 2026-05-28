    Pentagon: napadi so obrambni, Iran odgovarja z raketami na Kuvajt

    Ameriška vojska je ciljala na vojaški objekt v pristanišču Bandar Abas in sestrelila iranske brezpilotnike. Sledil je iranski povračilni napad.
    Ameriška vojska je izvedla nove napade na Iran v bližini Hormuške ožine. FOTO: Stringer Reuters
    R. I.
    28. 5. 2026 | 07:29
    28. 5. 2026 | 08:19
    2:20
    ZDA so izvedle nove napade na Iran, po poročanju tujih medijev so ciljale na vojaški objekt v pristanišču Bandar Abas in sestrelile iranske brezpilotnike, čemur je sledil iranski povračilni napad na ameriško letalsko oporišče v Kuvajtu.

    »Ti napadi so bili premišljeni, zgolj obrambni in namenjeni ohranjanju premirja,« je za Reuters izjavil neimenovani ameriški uradnik.

    Energetska draginja kot napad na standard prebivalcev v ZDA in Evropi

    Dve uri pozneje je iranska državna radiotelevizija IRIB poročala, da je Revolucionarna garda v povračilu za napade ciljala na ameriško oporišče v Kuvajtu. Kuvajtska vojska je malo pred 6. uro zjutraj potrdila, da njena zračna obramba prestreza sovražne raketne in brezpilotne letalnike. 

    Američani so podobno že v torek zjutraj napadli izstrelišča raket in iranske čolne, ki so skušali polagati mine, kot je sporočilo centralno poveljstvo ZDA. Tudi takrat so trdili, da premirje še vedno velja.

    Napadi na mesto Tir

    Mesto Tir v ognju FOTO: Reuters
    Mesto Tir v ognju FOTO: Reuters
    Napade je nadaljevala tudi izraelska vojska v Libanonu. Davi je napadla položaje proiranskega gibanja Hezbolah na jugu države. »Izraelska vojska je začela z napadi na infrastrukturo Hezbolaha na območju Tira,« je ob tem sporočila vojska, ki napade izvaja kljub dogovoru o prekinitvi ognja.

    Izrael je v sredo izdal dva poziva k evakuaciji prebivalcev na jugu Libanon. V prvem je pozval k evakuaciji na območju mesta Tir, v katerem živi približno 200.000 ljudi, v drugem pa k umiku severno od reke Zahrani, saj da vsa območja južno od reke veljajo za bojna območja.

    Izraelska vojska je v sredo sporočila, da je ta teden napadla približno 550 ciljev Hezbolaha v Libanonu. V Libanonu sicer od 17. aprila velja prekinitev ognja, ki pa jo kršita obe strani.

