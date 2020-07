Pentagon naznanil skorajšnji umik dela vojakov iz Nemčije

Ameriška vojska v bavarskem Grafenwöhru. Foto Christof Stache Afp

New York – Ameriški predsednikp je junija napovedal umik dela ameriške vojske iz Nemčije, zdaj je njegov obrambni ministerrazložil podrobnosti. Ameriško evropsko poveljstvo EUCOM bo zelo kmalu v Nemčiji obdržalo le še okrog 24 tisoč svojih vojakov, približno 11.900 jih bodo umaknili od tam umaknili. Del jih bodo razporedili po drugih Natovih državah, okrog 6400 pa se jih bo vrnilo v ZDA. Med drugimi evropskimi državami, v katere bodo selili zdaj v Nemčiji nameščene sile, je omenil Belgijo, Italijo in Poljsko, v prihodnosti pa morda tudi baltske države.Po Esperjevih besedah je to v soglasju z načeli izgradnje bolj uničujočih vojaških sil, zadrževanja Rusije in krepitve Nata. Ameriški vojaki bodo v prihodnje bolj krožili po Evropi in svetu, da bi tako povečali strateško fleksibilnost in operacijsko nepredvidljivost. Spomnil je na spremembe v poveljstvu za Afganistan ter za ustanovitev vesoljskega poveljstva, zdaj naj bi bila na vrsti za posodobitev Evropa. »Prepričan sem, da bo zavezništvo boljše in močnejše!« je opozoril tudi na številne premike sil v preteklosti v skladu z zahtevami mednarodnega položaja ali širitve Nata.A Trump jasno, glasno in pogosto izraža svoje nezadovoljstvo s premajhnim deležem nemškega državnega proračuna za obrambo, kritiziral pa je že tudi odvisnost te države od ruske nafte in kitajske telekomunikacijske tehnologije.