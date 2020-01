Pentagon potrdil možganske poškodbe 34 ameriških vojakov v Iraku zaradi napada Irana

Dekle na protestih proti ZDA s podobo usmrčenega iranskega poveljnika Sulejmanija v rokah. FOTO: Arif Ali/ZDA

Tiskovni predstavnik Pentagonaje v petek potrdil, da je 34 ameriških vojakov v Iraku med nedavnim iranskim raketnim napadom utrpelo travmatične poškodbe možganov. Predsednik ZDAje poročila o poškodbah pred dnevi zavrnil kot glavobole.Ameriški obrambni ministerje medtem naročil podrejenim, naj izvedejo revizijo tega, kako ministrstvo spremlja in poroča o tovrstnih poškodbah. Trump je uvodoma trdil, da v iranskem povračilnem napadu zaradi ameriške usmrtitve poveljnika elitnih enot iranske revolucionarne garde Kasema Sulejmanija 8. januarja ni bil nihče poškodovan.To sicer ne bi bilo nenavadno, saj je Iran vnaprej obvestil Irak o načrtovanem raketnem napadu na vojaški oporišči, Irak pa je potem obvestil ZDA in zaveznike.Pentagon je pretekli teden potrdil, da so dodatni zdravniški pregledi odkrili travmatične poškodbe pri 11 vojakih, sedaj je to število naraslo na 34, vendar pa se je 17 vojakov že vrnilo na aktivno dolžnost.Osem so jih poslali na zdravljenje v ZDA, devet se jih zdravi v Nemčiji. Ni povsem jasno, kakšne poškodbe so vojaki utrpeli, vendar bi bilo to nekaj povsem normalnega, če so bili blizu eksplozij raketnih izstrelkov.»Slišal sem, da so imeli glavobole in še nekaj drugih stvari. Ampak lahko poročam, da ne gre za nič resnega,« je novinarjem v Davosu pred dnevi povedal Trump.